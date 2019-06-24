天生「遲到王」星座Top 3 ！巨蟹拖延症氾濫、冠軍是懶癌末期患者

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

明明約好七點到，總是會拖到七點才出門，你身邊也有嚴重遲到王嗎？只能說跟這些人出門，最好跟他們早約一個小時，不然苦的是自己啊。一起來看看遲到王星座Top 3 ，你上榜了沒！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座只要在家，就隨時處於安全放鬆的狀態，絕對是嚴重的拖延症候群。並且對自己抱有錯誤的認知，以為動作很快能夠馬上出門，殊不知就連穿什麼都要想很久。而且巨蟹非常討厭人家催他們，越催越不知道下一步該做什麼。所以跟巨蟹有約，請記得晚半個小時到就好了。

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Top 2 水瓶座

水瓶座的遲到和大家不太一樣，他們總是覺得，自己晚點到沒關係。也就是對於時間的觀念很獨特，晚個五分鐘和十五分鐘好像也沒差多少。再加上周遭朋友的包容，很容易就養成了遲到的習慣，只能說水瓶好像活在別的星球，最好提醒他們該出門了，不然會等很久。

Top 1 天秤座

天秤座的遲到來自於天生樂活散漫的個性，也就是這個世界沒有什麼事情能讓他們著急。就算已經遲到了很久，也不願意跑起來，算是懶癌末期患者。不過當他們意識到你久等時，還是會跟你賠罪道歉。只不過這個道歉不代表什麼，下一次依舊會遲到。

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