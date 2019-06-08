林志玲閃婚！10句勵志愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

編輯／Ann 圖／翻攝自林志玲IG

第一名模林志玲在6日宣佈結婚喜訊，新郎是知名日本天團放浪兄弟成員AKIRA，消息一出震驚了不少人，也終於在愛情答卷上寫下了完美的句點。其實智商和情商都很高的林志玲，總是透露出自己在愛情上的獨特見解，鼓勵不少單身女性，一起來回顧以下金句。

1.我的愛情成績單一直都是零分，我真的是期待愛情。

其實每次林志玲公開露面，感情都是媒體逼問話題之一。不過林志玲並沒有閃躲，而是承認自己非常期待愛情。其實這也告訴了我們，女人不論幾歲，都不要為了結婚而結婚，願你真的嫁給愛情。

2.如果我很愛很愛那個男人，同時可以看得見我們的未來，或是我想要和他一塊築起未來，我願意放棄所有，跟著他走，願意去賭。

林志玲外表柔弱，帶著娃娃音，看似經不起打擊，內心卻很堅強。並且對愛情執著不閃躲，現在看來這句話真的實現了。

3. 你不愛我了，告訴我，讓我們彼此可以放下，同時我們也要放了自己。

還記得當年言承旭和林志玲的感情鬧得沸沸揚揚，就算分手多年兩人名字也從未分開。這句話就是林志玲在節目上的表態，其實分手看似是兩個人的事情，不過最重要的還是自己能放了自己，才能海闊天空。

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4. 女人要知道自己的珍貴、珍惜自己，要有能力去幫助身邊的人，要有能屈能伸的特質，要有能力喜歡自己。

面對愛情，最重要的還是知足、自信、相信自己能面對和幫助其他人，才有特質能吸引到更好的人。

5. 愛情，是一輩子的學習吧，或許當你有幸碰到真正對的那個人時，就可以在愛情裡，仍舊做真實的自己。

在愛情中仍然保持原本的自己，這樣的感情才是最美的。永遠記得學習，充實自己，不要放棄等待那個人的出現。

6. 我並不會用撒嬌去得到我想要的東西。

天生娃娃音的林志玲，卻不會用撒嬌來爭取一切，看到她在戲劇、模特界的努力，都是自己慢慢努力得來的。

7. 該優雅的時候優雅，該可愛的時候可愛。如果你不保持青春的心境，那你就肯定朝另一個方向奔了。

已經年過40的林志玲，總是給大家年輕嬌氣的感覺，其實心境才是最重要的。

8. 如果遇見讓你心動的人，真的要去爭取，不給自己留下遺憾。因為遇到心動的人，愛情會讓你為他做出一些改變，兩個人在相處中為對方改變，這是件很棒的事情。

別把不可能掛在口中，遇到值得努力的人，就去爭取看看吧。我們都不知道林志玲會對愛情如此勇敢，其實兩個人不可能是天生般配的，我們都要學習互相改變，才會變得更好。

9. 社會的價值觀還是會覺得說一定要結婚生孩子，我覺得不要因為社會的價值觀去迫使你去做這件事情，而是你真的心裡覺得你找到你想要過一輩子、下半生要共度一生的人，才去完成這樣子的一個使命。

其實不論結婚或是不婚，那都是自己的選擇，永遠不要因為外界的眼光就改變自己的決定。這一句話絕對是展現林志玲高智商的語錄，我們都應該學習。

10. 我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。

這句話是林志玲公開發表喜訊的第一句話，就讓我們一起勇敢追愛，也祝福這位最美麗的女孩新婚快樂吧！

林志玲親筆信全文



我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。

跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣。

內心某個角落逐漸築起不可取代的位置。

值此年華決定執子之手共組家庭。

有人說「愛情是一瞬間的禮物」我想～需要勇氣、包容、無私、妥協、天真～才能將一瞬間化成一生的陪伴。

我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏～一同蛻變、茁壯。

勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。

大家的愛，孕育了我的成長。

人生的無常裡總有無限驚喜與美好的安排～只要你，相信。愛，無礙。

我結婚了！

也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。

志玲

敬筆

2019.06.06

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