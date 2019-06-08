搭上Uber後失蹤！老父開定位找愛女　路邊車窗驚見「司機撐開女兒腿」

▲女兒因為都沒回家，父親打開定位搜尋，卻看到心碎的一幕。（圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人除了計程車可以選擇之外，「Uber」（優步）也是個相當便捷的交通方式之一，但上了陌生人的車之後潛在的安全問題也是要注意。美國馬里蘭州（Maryland）就有一名父親，因為等不到搭Uber回家的女兒，於是打開手機定位找人，卻沒想到目睹最令人心碎的一幕。

根據《紐約郵報》報導，這名父親發現自己25歲的女兒說要搭Uber回家後就音訊全無，就連打電話、訊息都沒有回應，著急的他等了一段時間後，決定打開女兒的GPS定位，希望可以找出女兒的方位。

然而就在這名父親定位女兒的位置後，決定開車出門，直到找到了女兒時，發現路邊停著一輛汽車，他趴上車窗一看竟發現Uber司機竟然正在性侵女兒。暴怒的父親立刻將車門打開並將Uber司機拖下車，雙方一陣扭打、爆出粗口，最後司機隨手抓了一件物品往父親身上丟去，混亂之際立刻將車開走。

男子立刻帶著女兒前往警局報案，並且回報給Uber公司，當地警方表示，目前尚未能夠確定有幾名受害者，但大致上應該是司機臨時起意，所以應該屬於第一次犯罪，目前正在全力緝捕該名司機到案。