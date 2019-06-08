近2萬櫻花妹怒「被穿高跟鞋」　厚生勞動大臣：這是社會公認的必要規範！

記者林瑩真／綜合外電報導

日本寫真偶像石川優實（Ishikawa Yumi）日前發起「#KuToo」運動，向日本厚生勞動省請願，要求禁止企業強制規定女性穿高跟鞋上班，並獲得1萬9000多人連署。對此，日本厚生勞動大臣根本匠卻回應，女性工作場合穿高跟鞋是「必要且適當的」，引起爭議。

石川優實指出，日本女性長年被公司要求穿高跟鞋上班，她自己也曾因此而背部疼痛、拇指外翻和起水泡，但女性卻只能忍耐，嚴重影響女性健康，希望政府能帶動企業改變風氣，讓所有人都有一個良好的工作環境，沒有非必要的負擔。

「#KuToo運動」則是由「KUTSU」（鞋子）及「KUTSUU」（痛苦）兩個詞語結合而成的雙關語，另外也是對反對性騷擾的「#MeToo」國際運動致敬。請願書獲得1萬9000多人連署，日前提交至日本厚生勞動省，也成為5日國會會議最大的焦點之一。

另外，最大在野黨「立憲民主黨」眾議員尾辻加奈子也說，企業強制女性工作的著裝規定「跟性騷擾沒兩樣」，並拿出職業傷害調查報告佐證，「18歲至26歲女性受職業傷害的大部分原因，都被認為是高跟鞋」。

對此，勞動大臣根本匠反駁，女性在工作場合穿高跟鞋「是社會公認、屬於職業必要且適當的事情」，非常合理，若要腳部受傷的員工穿高跟鞋才算「濫用職權」；另外厚生勞動省平等就業機會部門的一名官員則說，日本男性也被要求穿西裝、打領帶，或是皮鞋，這也是男性的著裝束縛。