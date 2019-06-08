美國防部報告列台灣為國家　韓媒頭版：一個中國政策出現轉變

▲《東亞日報》也在官網進行報導。（圖／翻攝自東亞日報網站）



國際中心／綜合報導

美國國防部1日發布印太戰略報告（Indo-Pacific Strategy Report），將新加坡、台灣、紐西蘭與蒙古共同列為「國家」，形容上述4國是美方在印太地區的可靠夥伴。對此，南韓《東亞日報》8日則在頭版刊出此篇報導，形容美國將台灣列為國家的舉動，顯現「一個中國」政策出現轉變。

《東亞日報》是南韓四大報紙之一，總部位於首爾，8日在頭版刊出美國防部報告將台灣列為國家的新聞，標題為「美國將台灣標註為國家，『一個中國』政策搖擺」；內容提及美國嘗試觸碰中國外交政策中的敏感議題，大力提升對中國的施壓。

《路透社》先前報導美國打算銷售26億美元的武器給台灣，包括M1A2艾布蘭戰車在內。《東亞日報》分析，美方透過給予台灣軍事援助，藉此把台灣拉進封鎖中國的政策。

這份55頁的報告指出，新加坡、台灣、紐西蘭與蒙古這4個國家積極採取措施，支持開放與自由的國際秩序，是美方可靠又有能力的夥伴。美國防部沒有回應「國家」一詞的事情。

《南華早報》引述分析人士指出，隨著美中在貿易、安全、教育、簽證、科技等方面開戰，美國防部報告使用「國家」來形容台灣，是川普政府的最新動作；比起過去指稱台灣為國家的例子，通常是美官員「錯誤陳述」，這次反而是透過經由編輯的報告把台灣列為國家。

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