街頭野戰！摔角明星拉15歲少女「車頂打樁機」　鄉民狂讚激烈度：太優秀了

▲詹尼拉使出他的拿手絕活「打樁機」。（圖／翻攝自YouTube／Freddie Borg）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國考文垂（Coventry）日前發生一起激烈摔角賽，美國29歲的摔角明星詹尼拉（Joey Janela）對上僅15歲的少女喬丹（Chantal Jordan），但比賽場地就在大馬路上，讓附近行人目瞪口呆，影片也引起網友瘋狂轉發討論。

綜合外媒報導，摔角賽發生在當地時間7日晚間，當時詹尼拉與喬丹一路扭打，從餐館到停車場，雖然詹尼拉經驗豐富，但喬丹不甘示弱，一度爬上電話亭從上跳下，直接攻擊詹尼拉下體。

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過程中，2人還一度跳上汽車車頂決鬥，詹尼拉則在車頂表演他的拿手絕活「打樁機」（Piledriver），這招號稱在摔角界中是最危險的招式，容易讓對手頸部受傷。所幸，喬丹並未受到嚴重傷害，只是輸了比賽。

報導指出，現場圍觀民眾相當興奮，稱讚詹尼拉與喬丹的比賽是「絕對的大屠殺跟娛樂」、「我永遠不會忘記這段」、「詹尼拉太棒了」；另外也有人稱讚喬丹年紀輕輕就表現優秀，「未來又有一顆新星了」。

▼先前的摔角賽片段。