黑咖啡不要糖奶？研究：越愛苦味「個性越黑」…恐是精神病、虐待狂

▲喜歡黑咖啡苦味的人，恐怕有精神病傾向。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

不少人認為，喝適量的黑咖啡可以幫助預防心血管疾病及減重，但現在研究指出，喜歡咖啡不加任何牛奶、糖，尤其喜歡有苦味的黑咖啡的人，恐怕是一名精神病患者。

綜合外媒報導，奧地利（Austria）因斯布魯克大學（Leopold-Franzens-Universität Innsbruck）專門研究味蕾的科學家對1000人進行調查，讓參與者以6分制度為不同食物進行排名，並回答關於「馬基維利主義」（Machiavellian，以殘酷、狡詐、吝嗇、恐懼、法治、高壓為要點的主義）的問題，確定參與者的性格特徵。

研究發現，偏好苦味的人與反社會人格特質有正向關聯，特別是精神病、自戀、日常虐待狂等關係最為密切，「越喜歡苦味的人，他們的個性特徵就越黑」，因此喜歡黑咖啡或苦澀的飲料、酒等，都與惡毒的人格特質存在相似之處。

另外，苦味會增加敵意並引起更嚴厲的道德判斷，甜味則增加適應性及渴望幫助，且比起甜味、酸味及鹹味，苦味是在研究中最強的預測因素。該研究也被發表於專門從事營養行為的Appetite雜誌。