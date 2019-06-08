哈瓦那之旅喊停！川普「古巴禁遊令」即刻生效　郵輪急改道80萬旅客受影響

▲哈瓦那每年吸引大批美國旅客前往渡假。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

為了打擊支持委內瑞拉馬杜洛政權的古巴政府，美國總統川普日前下令禁止美國公民至古巴旅遊，所有郵輪、私人遊艇跟漁船都不准進入古巴。由於事發突然，所有郵輪公司只能立刻停止所有船班，國際郵輪協會估計，有將近80萬名旅客受到影響，甚至有一艘從邁阿密（Miami）啟航，準備前往古巴首都哈瓦那（Havana）的郵輪在途中臨時改道，選擇在墨西哥科蘇梅爾島（Cozumel）靠岸。

美國國務院4日發布聲明表示，為了阻止美鈔流入支持馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的古巴，禁止美國公民前往古巴旅行，相關旅行團、私人飛機和郵輪也不可前往旅遊，且立即生效。儘管國務院表示，已經訂購好交通、住宿的遊客不會受到影響，但有部分郵輪公司仍決定立刻停止航行。

美國皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）、嘉年華遊輪集團（Carnival Corporation）與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）接在聲明發布後隔日，宣布所有郵輪都不再航行至古巴。根據國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)表示，這項旅遊禁令影響超過80萬民遊客，「這項禁令完全超出協會控制範圍，只能向乘客致歉，並盡力處理後續補償事宜。」

請繼續往下閱讀...

▲許多郵輪公司已暫停前往古巴的航班。（圖／路透）



挪威郵輪選擇退還遊客購買的古巴當地自費旅行費用、簽證費，並得到一半的郵輪退費，下次乘坐該公司郵輪時，也能享有半價優惠。嘉年華遊輪集團的乘客則能選擇全額取消，或是選擇去別的目的地並獲得100美元的船上消費抵用券。

古巴哈瓦那是美國旅客渡假的熱門景點，2019年1月至4月間到該地旅遊的美國人已突破25萬人次，預計此波禁遊令會造成古巴損失數千萬美元的觀光收入。