夢幻享受！歐美正夯「透明泡泡帳篷」在家也能伴隨星空入睡

編輯／Ann 圖／翻攝自亞馬遜官網、IG@billionwomanofficial 、@sharing.fit.sports、@___berylhyyy

露營是不少人放鬆身心的管道，如果不喜歡普通無趣的帳篷，現在你有更好的選擇。法國設計師推出了透明泡泡帳篷，360度無死角，躺下就能看到星空和一望無際的風景，夢幻造型馬上成為IG熱門話題，下次露營記得帶上它！

躺在大草原上睡覺，望著天上的繁星，應該是不少人的奢求，現在法國設計師杜馬斯（Pierre Stephane Dumas）幫你圓夢，這款透明泡泡帳篷在國外早就成為熱門打卡道具，全透明的PVC布料，讓視線不受任何阻擋，享受一望無際的風景。並且還能在裡面放置家具或是露營道具，就算是擺在家中後院也別有風味。

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透明泡泡帳篷看似輕薄，但它不僅防火、防水，連戶外的噪音都能夠一併阻隔，打造幾近靜音的露營享受。另外，沒有繁複的使用步驟，只要用鼓風機一吹，就馬上能搭好入住，絕對是全新的露營好選擇。

現在不需要出國就能享受這種豪華的露營享受，目前透明泡泡帳篷已在亞馬遜官網販售，大家可以選擇自己喜愛的款式放鬆一下。

在 Instagram 查看這則貼文 Billion Woman（@billionwomanofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 25 日 下午 10:36 張貼

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