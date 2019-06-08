川普團隊再失言！蓬佩奧稱「氣候變遷是趨勢」　人類可以搬家適應

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）針對氣候變遷議題再度出驚人，他表示氣候變遷是一種長期趨勢，現代社會可以用不同方式來適應這種變化，例如可能的作法就是搬家，「氣候變遷長時間以來都在發生，我們確實需要做點甚麼，例如搬到不同地方。」

蓬佩奧接受《華盛頓郵報》專訪時，主持人問他是否認為氣候變遷是人為因素造成，以及該如何應對時，蓬佩奧隻字未提任何「人為汙染」的因素，反而指出人類應該找別種方法來適應氣候變遷，「不論是搬到其他地方，或是開發新的創新技術來應對，我確實相信我們必須面對氣候變遷。」蓬佩奧甚至以荷蘭為例子表示，「全球海平面上升，就像住在荷蘭一樣，他們都在海平面以下，但也找到方法解決了。」

其實這也不是蓬佩奧在氣候變遷議題上失言，上個月蓬佩奧受邀在芬蘭演講時表示，海平面上升應該會帶來許多經濟效益，「當北極的冰融化，北冰洋就變成21世紀的巴拿馬運河或蘇伊士運河，海洋貿易的機會就更多，歐美與亞洲的航距可以縮短至少20天。」

諷刺的是，今年初，美國情報部門才在評估報告中表示，氣候變遷所帶來的安全挑戰包含「對公共健康的威脅、人類流離失所的比例、對宗教自由的侵犯，以及所有環境污染所造成的連鎖影響」。報告中也指出，這些問題會在未來幾年內，引發全球對資源的競爭。