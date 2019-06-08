想讓19歲嫩媽休息　他把13個月大女嬰丟烘衣機「冷聽旋轉聲」

▲湯馬斯讓女嬰進到烘衣機內部。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合外電報導

英國25歲男子湯馬斯（Thomas Dunn）曾自告奮勇，要幫他的一位女性朋友帶小孩，然而，他卻把13個月大的女嬰放進滾筒烘衣機，導致孩子嚴重受傷。他近期出庭受審，被指控兩項罪名，可能面臨多年徒刑，雖然他坦承確實有「協助」女嬰進到機器內，但乾衣機是不小心啟動的。

乾衣機事件發生在去年1月8日，由於法律上的原因，女嬰19歲的母親無法公開姓名，她表示，當時湯馬斯注意到她身心疲憊，便提議要幫她照顧小孩，讓她好好休息，「那時我覺得他是支持我的人。」她沒想到這是錯誤的開端。

這名母親提到，湯馬斯與女嬰在玩耍，一度開玩笑說要把孩子放到乾衣機。她沒多想，隨後卻聽到機器內部旋轉的聲音，女嬰發出尖叫並哭泣，她趕緊打開乾衣機的門。

湯馬斯曾告訴女子，他可以協助讓孩子感到窒息，這樣才可以讓小孩入睡。令人震驚的是，他除了把女嬰放到乾衣機，事後還攻擊女嬰，導致孩子顱骨骨折，身上有瘀傷，手臂處還有咬痕。

湯馬斯在法庭聲稱，他不知道乾衣機的開關打開了，當時女嬰爬進去，他有把門關起來，但沒有完全關閉，且女嬰在機器內的時間並不長；此外，他否認自己毆打女嬰。他的辯護律師麥克拉斯基（Niall McCluskey）則表示，這的確是愚蠢行為，但不是犯罪。

檢察官曾詢問湯馬斯，為什麼他要把孩子弄到乾衣機內。他回答，「我不知道，這是一個錯誤的判斷。」對此，女嬰的母親告訴陪審團，小孩根本沒有力氣可以自己爬到機器內。