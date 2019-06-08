NASA出租太空站！入住一晚100萬　整趟太空旅行要價18億

▲NASA太空站。（圖／翻攝自Twitter／NASA）



國際中心／綜合報導

一直幻想著能到太空旅行的人有福了，美國太空總署（NASA）宣布，最快明年就會開訪讓一般民眾進入外太空，但前提是，你必須非常有錢，根據官方公布的費用，一趟圓夢的太空旅行至少要花上5900萬美元（約台幣18億元）。NASA發言人表示，旅客必須透過負責太空旅行的旅遊公司購買，因此旅行社會再增收額外費用，每年預計提供2個名額入住太空站。

NASA在8日的記者會上表示，他們準備和旅遊公司合作，並且已經與太空探索科技公司SpaceX、波音公司簽訂合約，未來已結束任務的國際太空站，可以透過旅遊公司安排私人旅程，並入住太空站。根據官方公布的費用標準．來回的太空船票就要5800萬美元（約台幣17億8686萬元），而整旅程預計會花上30天，每天的住宿費用是3萬5000美元（約台幣100萬元）。

NASA發言人謝爾霍茲（Stephanie Schierholz）表示，這是NASA第一次允許民眾以個人名義登上外太空，不論是否為美國公民都可以申請，只要達到與一般太空人相同的健康標準、接受培訓課程並取得證照即可，只是必須透過旅遊公司安排旅程，每年最多允許2名遊客入住，「私人的旅遊公司會再向遊客收取額外的代辦費用。」而太空旅行的收入將作為川普政府「2024重返月球」的部分資金。

美國億萬富豪狄托（Dennis Tito）因曾在噴射推進實驗室（JPL）任職過，並藉美國太空探險公司（Space Adventures）的協助，向俄羅斯支付2000萬美元（約台幣6億元），取得太空站許可，在2001年成為以「旅客」的身分搭乘聯盟號TMA-32，而前往太空站的第一人。