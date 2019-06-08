溫柔爸監獄離奇死！驗屍「大腦心臟喉嚨全消失」　家屬苦等1年盼真相

▲ 帕爾莫先前在軍中當傘兵，是2個孩子的爸。根據母親的說法，他是個非常溫柔善良的人。（圖／翻攝自臉書@Justice4Everett）

國際中心／綜合報導

美國德拉威爾州（Delaware）退伍軍人帕爾莫（Everett Palmer）2018年4月前往賓州（Pennsylvania），處理一宗酒駕相關的案子，但他的家人2天後就收到他被捕、在監獄中身亡的震驚消息，遺體甚至缺少大腦、心臟及喉嚨。如今，他的家人正在尋找答案，創立臉書粉專「Justice4Everett」，期盼能釐清事件真相。

綜合CNN、《每日郵報》等外媒報導，帕爾莫去年死於賓州約克郡監獄（York County Jail），外傳帕爾莫身上多處傷勢嚴重，隨後便驗屍程序。根據郡驗屍官的說法，帕爾莫是在處於興奮狀態後死亡，在此期間他情緒激動，並以頭部撞擊牢房的門。

只不過，帕爾莫的家人不相信這套說詞，母親羅絲（Rose Palmer）更說，帕爾莫是個身體非常健康的人，不會用頭撞牢房，「他是個非常溫柔善良的人。」

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▲ 據了解，在帕爾莫前往賓州之前，他在德拉威爾州擔任私人教練。（圖／翻攝自臉書@Justice4Everett）

隨後，帕爾莫的遺體被歸還給家屬。但直到家屬聘請了自己的法醫病理學家後，這才發現帕爾莫的遺體並不完整，少了大腦、心臟以及喉嚨。事後，驗屍官告知帕爾莫遺體所缺少的部位，目前正放置在一處獨立實驗室。

「這整起事件都是掩飾」，民權律師梅里特（Lee Merritt）指出，在屍體解剖的過程中，把器官從體內拿出來的舉動並不罕見，但如今的狀況實屬不尋常，加上實驗室以「調查進行中」為由拒絕交出剩餘遺體部位，這讓家屬相信帕爾莫的死與消失的遺體部位有極大關係，「我們目前還沒能拿到這些遺體器官，他的憲法權力正受到侵犯。」

談及這起事件，一名律師表示，有時會摘除大腦和心臟進行驗屍，但不會動到喉嚨，「這是沒有理由的，除非你是想避免讓別人知道他是怎麼死的。甚至有可能是窒息而死。」面對帕爾莫充滿疑點的離世，他的家屬成立臉書粉專「Justice4Everett」，希望能在他死後繼續釐清這起案件以及他的真正死因。

對此，地區檢察官首席行政官兼發言人凱爾金（Kyle King）表示，當局對未決或是正在進行中的調查不予置評。

▼ 家屬成立臉書粉專「Justice4Everett」，希望能釐清事件真相。（圖／翻攝自臉書@Justice4Everett）