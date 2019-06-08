韓國瑜造勢吸40萬人！　外媒分析：韓流震驚台灣總統大選

▲韓國瑜在造勢大會上號召。（圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

高雄市長韓國瑜日前表態參與國民黨黨內總統初選，並在1日於凱道舉行造勢大會，主辦號稱吸引40萬支持者到場聲援。此事也吸引外媒注意，《紐約時報》6日就以〈尋求更緊密的大陸關係 驚動台灣總統大選〉（Candidate Seeks Closer China Ties, Shaking Up Taiwan’s Presidential Race）為題，分析韓流。

報導指出，韓國瑜與總統蔡英文形成明顯對比，蔡英文否認大陸將台灣列入領土，韓國瑜則願意與大陸建立友好關係。韓國瑜也在造勢大會上對來自中南部的退休人員喊話，「我們今天為什麼在這裡？因為民進黨沒有改善人民的生活。」

報導認為，韓國瑜對支持者而言是不怕挑戰台灣政治菁英的特立獨行者，尤其韓國瑜的支持者多是來自大陸的退休公務員、教師或老兵，因為年金改革而不滿蔡英文，在韓國瑜承諾「恢復原先的福利制度」後，更是積極支持韓國瑜。

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▲紐約時報分析韓流。（圖／翻攝自紐約時報）

只是，韓國瑜要順利參選總統，還必須打敗鴻海董事長郭台銘及前任新北市長朱立倫，兩方都有不同派系支持，但一名韓粉向《紐時》表示，「現在有權力的人都有自己的利益，我們不想要他們，只有韓國瑜才是代表一般百姓。」

不過對於其他批評者來說，韓國瑜相對缺乏經驗，又渴望進一步向大陸開放經濟，「離大陸太近了，是大陸首選的總統候選人」，恐怕損害台灣主權，讓擔憂「一國兩制」的台灣人反感，「這很可怕，想到他獲勝就像把台灣交給大陸一樣，如果它發生了，我會認真考慮移民。」

即使反韓聲浪漸高，但韓粉仍然覺得韓國瑜是台灣最佳希望，讓人民感覺未來是光明的，「是可敬、負責、可靠的，其他人不是」。