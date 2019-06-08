加中最緊張時刻！杜魯道想與習近平會談　搶救油菜籽、外交官

▲杜魯道面對反對黨要求他與習近平見面的壓力。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）6日表示，他期望在28日的G20峰會與中國國家主席習近平一對一談話，「中國政府持續以隨心所欲的方式拘留兩名加拿大人，對我們來說是最要擔心的。他們對油菜籽的行動，以及在其他產品上的問題，也讓人擔憂。」

《環球郵報》報導，加拿大與中國關係惡化好幾個月，杜魯道一直面對反對黨的壓力，要求他直接與習近平對話。D-Day紀念活動結束後，他6日在法國向記者表示，G20峰會28日於日本展開，這是個能與世界領導人接觸的機會，他期望能與習近平會面。

杜魯道說，加拿大相當關注中國任意拘捕兩名加拿大人，在華為財務長孟晚舟被逮捕後，他想討論中國對加拿大的報復，「我們將強調加拿大與世界的關係與參與，還有中國參與世界的方式，必須遵循我們都同意的規定、原則與價值觀。」

杜魯道的辦公室拒絕透露，加拿大政府是否已提出正式的會談要求，或杜魯道只想尋求非正式的討論。加拿大警方去年12月應美國政府要求逮捕孟晚舟；此舉觸怒了北京，中國隨後逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及企業家邁克爾（Michael Spavor）。

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▲遵守美方的要求，加拿大去年拘捕華為首席財務長孟晚舟。（圖／路透）



從那時開始，中國就禁止或限制加拿大的進口商品，如油菜籽、大豆、豬肉與牛肉，試圖影響加拿大農民。中國已明確表示，直到孟晚舟自由前，沒有意願準備結束雙邊凍結的關係。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）已請求與中國外交部長王毅展開高層會談，但王毅拒絕接聽方慧蘭的電話。不過，加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）6日則表示，她近期與中國農業部長韓長賦談話；韓長賦承諾，會與中國海關機構商討有關加拿大油菜籽的進口問題。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，自從渥太華1970年與中國建立外交關係以來，彼此目前的關係是最緊張的。他猜測，中方不會允許杜魯道與習近平會面；他自己的理解是，加拿大前陣子已提出請求，但沒有得到回應。

趙樸說，習近平身邊的隨行人員應該會盡最大努力，確保習不會在G20峰會期間遇到杜魯道，「因為這些問題是由習近平的辦公室所治理的，而且習近平對於加拿大很生氣，這真的很難。」