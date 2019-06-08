年輕媽帶4周大男嬰「夜店狂歡」　喝到斷片…睡翻壓死他

▲蒂爾比太沉浸在夜生活，沒有注意到孩子的狀況。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國26歲女子蒂爾比（Marina Tilby）曾育有4周大的男嬰，但喜愛玩樂的她竟在2017年把孩子帶去夜店，她喝到完全斷片，整個身體壓在寶寶上方；男嬰被送往醫院不久後死亡。如今，她被判處2年4個月徒刑。

《每日郵報》報導，斯旺西皇家法院（Swansea Crown Court）得知，事件發生在2017年3月31日，男嬰在這一天沒有反應，嘴裡有血。當時，蒂爾比把寶寶帶到夜店狂歡，她遇到兩名男子，便與對方進到一輛拖車內部。

蒂爾比的手足也有一起去玩，她事後來到床邊，看到蒂爾比臉朝下躺著熟睡，整個胃部壓在男嬰上，她趕緊拉出嬰兒，卻看到小孩的嘴巴、鼻子都有血。然而，這名母親喝得太醉，甚至無法被叫醒，當下也不知道孩子被送往醫院。

檢察官理查茲（Catherine Richards）表示，男嬰心臟病發作，送醫後死亡，但醫學上的證據無法證明是母親壓在他身上而致死。替蒂爾比辯護的律師湯瑪斯（Dyfed Thomas）則說，這名母親當時太醉了，才會沒注意到情況，但她對於法庭、孩子的母親與家人都懷抱著悔恨與愧疚感，在剩下的日子，由於孩子死亡，她會不斷感到悲傷。

湯瑪斯提到，蒂爾比沒有與孩子的父親保持聯繫，自從小孩離開後，她便被診斷出憂鬱症。不過，法官則是嚴厲抨擊蒂爾比刻意疏忽照顧孩子，完全沒有盡到自己的責任，而且如果她早點注意到狀況，或許男嬰就不會死亡。

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