快訊／美墨關稅無限期暫停！　川普：墨西哥答應管制非法移民

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）7日透過推特表示，墨西哥政府已同意加強國家邊界管控，抑制非法移民湧入美國，「美國現在和墨西哥已經達成協議，美方原定周一對墨西哥實施的關稅無限期暫停」，而國務院會在短時間內公布協議細節。

過去數月來，有越來越多中美洲移民抵達美墨邊境，對此，川普用關稅威脅墨西哥解決移民問題。上月30日，川普宣布，美國從墨西哥進口近3600億美元貨品10日起加徵5%關稅，若問題沒有改善，關稅稅率將會逐月攀升，最終在10月1日調漲至25%。此後，美墨本周針對非法移民展開談判，根據川普日前的推特，雙方第一輪談判確實有進展，但程度遠遠不夠，更強調「關稅越高，搬回美國的企業就越多。」

不過，根據川普的最新說法，美墨雙方已達成共識，且墨西哥政府已同意採取強而有力的國家邊界管控措施來抑制移民潮，「這樣做能夠大大縮減或消除那些來自墨西哥以及進入美國的『非法移民』。國務院很快就會公布相關細節。」

▼ 川普發文表示與墨西哥達成協議。（圖／翻攝自川普推特）

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