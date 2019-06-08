拒絕表演親嘴　女同空姐和伴侶遭反同流氓暴打！

▲因為拒絕表演親嘴，梅蘭妮亞(右)和克莉絲被打到渾身是血。(圖／梅蘭妮亞提供)

國際中心／綜合報導

愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)一名空姐因為不願應暴徒要求，在他們面表演跟女友親嘴，結果遭暴打至渾身是血。

今年28歲、來自烏拉圭的梅蘭妮亞(Melania Geymonat)上周三(5月29日)和女友克莉絲(Chris)坐上一輛雙層的夜間巴士前往倫敦北部的坎登Camden)。她們坐在巴士上層的最前排，不久後一群男子靠了過來。

她不確定這群人是否為曾看到她們擁抱或親吻。但他們的確一路在飆髒話，以及對她們作出做愛的手勢。為了緩和局面，梅蘭妮亞謊稱她們不會說英語。但這些人仍然不停騷擾，要求她們接吻。

梅蘭妮亞說：「他們想逼我們接吻，好讓他們觀賞個夠。」梅蘭妮亞試圖化解危機，她以女友克莉絲身體不舒服為由，請他們高抬貴手。但接下來這群大約二、三十歲的的男子開始向她倆丟東西。

梅蘭尼亞說：「接下來，我只記得克莉絲被他們圍毆，我沒多想就衝進去想保護她，於是他們開始打我。」 她接著說：「我不知道自己是否被打到不省人事。但我感覺自己在流血，接著發現我的衣服和地板上都有血。最後我們終於下車了，而警察已站在在我們面前。」

她告訴警方，至少有4名男子涉案，其中一人說西班牙語，其他人則有英國口音，這些人後來都遭到逮捕。梅蘭妮亞和她的伴侶後來被送院救治，目前還沒確定她的鼻樑是否斷裂。

這位勇敢的空姐說，她願意曝光自己遭到暴打後的照片，目的是提醒世人對恐同現象和仇視女同的認識。她說：「這並非孤立事件。它是普遍性的暴力攻擊。我們被視為可以任人諷弄取樂的對象，這也是最讓我感到憤怒的。」相關報導請看這裡

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▲穿上空姐制服的梅蘭妮亞。(圖／梅蘭妮亞臉書)