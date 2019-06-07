距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

▲美軍巡洋艦與俄國驅逐艦差點發生碰撞。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國海軍一艘巡洋艦與俄羅斯海軍一艘驅逐艦，7日在東海海域險些發生碰撞，兩艦距離一度靠近至50公尺以內。美俄雙方互相指控對方行徑危險，應為這次事件負責。

俄羅斯太平洋艦隊指控，美軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）7日上午（莫斯科時間6時35分、台北時間11時35分）突然越過俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號（Admiral Vinogradov）前方，距離僅50公尺。

俄軍聲稱，維諾格拉多夫海軍上將號被迫採取緊急迴避動作，避免與美國軍艦發生碰撞。

不過，美軍第七艦隊則指控俄國才應該為此次事件負責，雙方各說各話。第七艦隊司令多斯（Clayton Doss）形容俄艦的行為「既不安全也不專業」，並直指俄國驅逐艦故意針對斯勒斯維爾號採取「危險動作」。

俄羅斯太平洋艦隊表示，這起事件發生在東海東南部海域，俄方已經向美國軍艦指揮官表達抗議；美方則表示，這起事件發生位置為菲律賓海，並指控俄艦靠近錢斯勒斯維爾號15至30公尺範圍內。

美俄兩國經常指控對方軍艦或戰機的危險動作，例如去年11月，美方就公布一架俄羅斯噴射機在黑海攔截另一架飛機的畫面，稱俄方「不負責任」。俄羅斯則回嗆，此舉是為了阻止俄羅斯領空遭侵犯。