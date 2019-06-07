網美「全裸」環遊世界　透露XX風景超美「任何地方都好拍」！

▲ IG網紅雷烏斯喜歡到各地旅遊，並拍攝全裸寫真。（圖／翻攝IG／lighty_light／）

國際中心／綜合報導

俄羅斯有一名超正IG網紅雷烏斯（Svetlana Reus）喜歡和老公一起環遊世界，特別的是，她不像平常人一樣拍正常的大合照，而是喜歡以全裸入鏡的方式和風景為融為一體，並時常PO在IG上和粉絲們分享辣照。她也分享，她至今旅遊過的國家中，冰島擁有最美的風景，任何地方都適合拍美照。

根據英國《太陽報》報導，今年30歲的雷烏斯，在2014年與老公相遇後，雙方於2015年在美國拉斯維加斯結婚，並每年都會到世界各地旅行，從她的IG上不難發現，除了知名的旅遊景點，如泰國、峇里島、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國和秘魯外，甚至連東非國家坦尚尼亞、立陶宛、墨西哥圖盧姆等也早已佈滿她的足跡。

特別的是，雷烏斯每當發現自然優美的風景後，總會大方地露出火辣身材，搭配超仙的甜美笑容，讓她今已經累積近2萬的粉絲。此外，她也不吝嗇地分享，世界上最適合拍全裸寫真的國家就是冰島，因為她可以「赤裸地站在一望無際的魯冰花田裡，欣賞壯麗山景，也可以站在隱蔽的瀑布前，周圍環繞不可思議的綠色。」

▼ 冰島是雷烏斯認證最好拍美照的國家。（圖／翻攝IG／lighty_light／）



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▼ 她也曾到祕魯拍攝全裸辣照。（圖／翻攝IG／lighty_light／）

現為IT經理的雷烏斯透露，她現在定居在希臘，因為當地的天氣非常好，但她的心現在仍惦念著東非國家坦尚尼亞和南非，然後下一個旅遊目標是夏威夷。她也表示，「我在2010年第一次旅行後，旅行就成了一種癮.....大自然的風景激勵我拍全裸寫真，不過我每次都會仔細挑選照片，希望照片看起來很有藝術感，而不是低俗。」

事實上，雷烏斯和老公到各國旅行的目的，除了拍攝火辣的全裸寫真外，主要是體驗當地的的婚禮文化，他們至今已體驗過泰國的佛教婚禮、阿拉伯聯合大公國的阿拉伯文化婚禮、祕魯的印加文化婚禮外，甚至也曾到香港體驗華人文化的婚禮習俗。

值得一提的是，許多網友看到雷烏斯的辣照後，紛紛大讚她身材真好，希望可以多多出去旅遊，也有人欣賞她老公願意獻出老婆的火辣性感照的慈悲心，「趕快再出去玩」、「風景漂亮，人也漂亮」、「我也要叫老公帶我體驗各國的婚禮」、「沒有他老公的慈悲，就沒有這些照片」。

▼ 她曾和老公一起在香港麗思卡爾頓酒店體驗中國婚禮。

▼ 左圖為泰國蘇美島；右圖為秘魯。

