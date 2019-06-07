大媽發威！湖畔公園「一把掐死白天鵝」　甩路邊悲催眼神定格斷氣

▲英國有女子將公園的天鵝活活掐死。（圖／翻攝自RSPCA下同）

記者陳亭伃／綜合報導

身為人類應該更理性善待動物。英國達拉謨郡（Durham）的湖畔公園附近，日前傳出一名大媽不知為何原因，看河邊的白天鵝不爽，衝上前一把抓住天鵝的長脖子，當場狠狠掐死後丟在路邊，驚悚畫面遭到動保人士拍下，不少附近遊玩的家長、孩子也被衝擊的畫面震驚。

根據英國《每日郵報》報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）日前在網路上公開這則消息，當時一名女子看到湖畔邊的白天鵝，竟在眾人面前將白天鵝掐死，當下立刻有人報警處理，但等到警方趕到現場時，白天鵝已經斷氣無法急救。

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▲天鵝痛苦的神情，讓民眾相當心疼。

RSPCA表示，在英國天鵝屬於受到保護的動物，只有有人傷害天鵝都可能被判入獄，而當時這名女子不顧旁人尖叫制止，一把抓住天鵝的頸部，用力掐死。警方也呼籲若有當時在公園的民眾目擊當時過程，可以一同協助調查，給天鵝一個交代。

虐待天鵝的女子發現天鵝斷氣後，竟還隨手丟棄在路邊。RSPCA表示，這起案件讓一隻漂亮的鳥兒悲慘的死亡，目前已經和兩名與案件相關的女子談話過，並準備調閱公園附近的監視器找出兇手。