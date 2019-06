美CBS新聞離譜失誤！　討論泰國犯罪「標題打成台灣」

國際中心/綜合報導

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)6日邀請了紀錄片《Ghost Fleet》(幽靈船,暫譯)的導演和執行製作人上節目,探討泰國每年都有數萬名受害者被下藥、拐騙到漁船,過著長期被奴役的漁撈生活。奇怪的是,明明紀錄片講述的是泰國,下方的小標題卻打成台灣,這項離譜的疏忽很有可能會影響到台灣形象。

▲討論泰國犯罪問題,竟然把標題誤植成台灣。(圖/翻攝自YouTube)



《Ghost Fleet》的導演塞維斯(Shannon Service)和製作人歐蒙德(Julia Ormond)表示,很多泰國男性在不知情的狀況被下藥,醒來後才發現自己已經上了賊船無處可逃,且這些遠洋漁船長年不會靠岸,只倚賴接駁船送來物資,他們想逃跑也沒機會,甚至登上船後就再也沒見過陸地了。

不過,這些漁船奴隸問題明明是發生在泰國,CBS卻在標題打上「『Ghost Fleet』 investidates the activities of fishing companies in Taiwan」(《Ghost Fleet》調查台灣漁業犯罪行為),其中的Thailand竟然打成Taiwan,不知道究竟是上字幕的人員分不清台灣和泰國,還是手誤打錯,但不論原因為何,都已經害台灣形象受挫。