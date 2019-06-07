13歲小妹半夜鬧肚痛　家人送醫驚覺「已經當媽」…孩子爸竟已70歲！

▲女孩因為肚子痛到醫院，才驚覺是懷孕。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州日前一名13歲女孩，因為半夜肚子痛，想上廁所也上不出來，家人將她帶到醫院急診，沒想到照了超音波才發現，女孩已經懷孕14周（約4個多月），經過追問之下才知道胎兒的生父竟是一位70歲的老爺爺，警方請男方到案時，老爺爺還表示：已經做了3次了！

根據英國《每日郵報》報導，這名13歲的女孩因為半夜肚子不舒服，家人帶到醫院後，發現女孩已經懷孕，立刻報警處理。據悉，讓女孩懷孕的，是一名70歲的老爺爺傑羅姆（Reno Jerome），兩人在過去幾個月曾發生過3次性關係，「我對這女孩很有興趣、很喜歡！」傑羅姆表示。

當地警方表示，女孩在得知自己懷孕後，認為孩子的父親應該就是傑羅姆，因為過去她曾住在那位老爺爺家，兩人確實有發生親密關係。而在傑羅姆的筆錄中提到，兩人雖發生過關係，但次次都是在雙方情投意合之下發生。

然而依照佛州法律，不得和16歲以下的青少年發生性關係，因此法官判定，傑羅姆不得再和女孩繼續接觸，至少女孩所懷的嬰兒，則由家人決定該如何處置。