隕石撞出最貴小鎮！城牆內鑲「7.2萬噸鑽石」閃閃發光

▲諾德林根鎮（Nördlingen）又稱鑽石小鎮。（圖／翻攝自IG／urail_4k_channel）



國際中心／綜合報導

德國巴伐利亞州西部有一個唯美的小鎮，於1500萬年前曾經被隕石撞擊，產生了一座直徑約26公里寬的隕石坑，而當地人利用這些隕石打造所有城牆，隕石裡面更蘊藏著72000萬噸的微小鑽石，所以又成了大家口中的鑽石小鎮。

據BBC報導，這個名副其實的鑽石小鎮「諾德林根鎮（Nördlingen）」起源於1215年，曾經是是法蘭克福和紐倫堡之間的最大貿易中轉地，但是這座小鎮不幸地於17世紀爆發三十年戰爭時犧牲，被無情的火燒得剩下城牆軀殼，而那時當地也只剩下不到500位居民。

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▲▼ 1500萬年前，一顆隕石撞擊了現在的諾德林根小鎮所在的位置。（圖／翻攝自IG／urail_4k_channel）

據記載中指出，這座小鎮於公元九世紀開始重新建造，但最一開始，當地人根本沒有發現他們所使用的建築材料有什麼不同之處，後來經過研究，才發現這些石頭上竟鑲著許多的微小鑽石。據悉，當地最有名的聖喬治教堂就是採用具有約5000克拉鑽石的衝擊石英角礫岩建造而成。

當地人一直認為諾德林根鎮是建於死火山的火山口，直到20世紀60年代美國地質學家尤金·舒梅克（Eugene Shoemaker）和Edward Chao前往該鎮研究時才發現，原來這裡竟是一個隕石坑，這顆1公里寬的小行星以每秒25公里的速度撞擊地面後，基岩遭受強烈的熱量和壓力，內部的碳氣泡瞬間變成了0.2毫米的微小鑽石。

▲當地地質學家估算出城牆和建築物中大約鑲嵌有72000噸鑽石。（圖／翻攝自IG／urail_4k_channel）

據估計，城牆和建築物中含有大約72000噸鑽石，極為罕見，吸引許多觀光客前來參觀。對此，從慕尼黑搬到諾德林根小鎮的里斯隕石坑博物館（RiesKrater Museum）館長地質學家斯特凡·霍爾茲（Stefan Hölzl）博士則透漏，當地居民其實對這如此獨特的地質和歷史完全不為所動，「在他們眼中，這麼多鑽石一點也不值得驚訝。」