亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

▲梵克雅寶推出充滿日式精神的漆藝蝴蝶胸針。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大自然一直是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）靈感來源，特別是蝴蝶優雅的形象，不斷激發創作，但除了鑽石、寶石、珍珠母貝詮釋的蝴蝶珠寶，品牌更敞開合作大門，攜手日本漆器彩繪大師箱瀬淳一（Mr. Junichi Hakose），創作充滿日式風情的Lacquered Butterfly漆繪蝴蝶系列，共發表10件新作。

請繼續往下閱讀...

▲梵克雅寶邀日本漆器彩繪創作大師箱瀬淳一共同創作漆藝蝴蝶胸針。（圖／翻攝Kogei Styling官網）

歐洲精品品牌與日本職人合作非首例，東西文化交流屢屢激發令人驚艷的作品，例如蕭邦（Chopard）每年推出的生肖錶，都由日本皇室御用漆器製作商山田平安堂的漆藝大師創作蒔繪工藝面盤；而梵克雅寶於2004年起於漆器彩繪大師合作，陸續製作漆繪蝴蝶胸針，但數量相當稀少，幾乎未對外曝光。

此次打造10件漆繪蝴蝶胸針，堪稱是歷來規模最完整的作品，蝶翼上呈現的主題圍繞日本傳統文化與精神，包括四季意象、象徵幸福與好運的圖騰，箱瀬淳一大師運用高難度的色彩漸變漆藝彩繪技巧，輔以珍珠母貝、金粉、蛋殼等材質，於蝶翼呈現各式精巧圖案，而中央蝶身則鑲滿美鑽，更添尊貴，每件作品定價均為775,000元。





1. Sakura and Sekka 漆繪蝴蝶胸針

由冬天邁入春天意象，以高難度層層堆疊由黑至粉紅的漸層色系詮釋，呈現金粒組成的雪花與櫻花圖案。

2. Hasu and Mizu漆繪蝴蝶胸針

在佛教中蓮花是純潔的象徵，底色以不容易取得的特殊紫色漆製成，烘托由金至粉漸變色彩的蓮花，蝶翼頂端分別以粉紅與綠色貝殼裝飾，更顯別緻。

3. Janomegasa漆繪蝴蝶胸針

靈感源自竹子與日本紙製成的日式和傘，以白色珍珠母貝襯托漆藝的豐富色彩，箱瀬淳一手繪每個線條，讓如花般的和傘在蝶翼上綻放。

4.Tobiusagi漆繪蝴蝶胸針

代表秋季的蝴蝶胸針從月兔傳說發想，由黑至藍色呈現漸層夜景，再以金粉營造滿天繁星的美景，細看白色部分為蛋殼製成，相當精巧。

5.Hanabi 漆繪蝴蝶胸針

如何詮釋夏季？就以熱鬧的煙火節表現吧！巧妙運用藍色與紅色貝殼、白色鵪鶉蛋殼與金粉，表現色彩繽紛璀璨的煙花。

6.Kujaku 漆繪蝴蝶胸針

孔雀一直是日本傳統的設計靈感，和服與屏風上常可見此元素，此次躍上梵克雅寶的蝴蝶胸針，孔雀羽毛以貝殼製成，撒上金粉增添華麗感。

7.Hananomaru漆繪蝴蝶胸針

猶如萬花筒般的設計，細看其實由多個圓形構成，箱瀬淳一手工繪製每個圓形，點綴櫻花、菊花等花朵，呼應將花設計成圓形的日本傳統。

8.Chikurin and Suzume 漆繪蝴蝶胸針

蝶翼上由黑至金色的漸層，描繪黑夜至白晝的漸變過程，竹子中以紅色點綴創造吸睛的視覺效果，更有趣的是麻雀在林中飛舞，此意象被視為幸運的象徵。

9.Susuki and Chidori 漆繪蝴蝶胸針

這只胸針充滿祝福意義，設計主題源自日本傳統主題鳥與波浪，代表快樂的婚姻與家庭，貝殼製成的鳥兒在金粒組成的芒草上飛翔。

10.Ume and Uguisu 漆繪蝴蝶胸針

綻放的日本梅花與停在枝頭上的樹鶯，點出春天主題，層層堆疊的漸層底色，凸顯鵪鶉蛋殼製成的白色梅花。