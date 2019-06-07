超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」有鬍渣+牙齒...網瘋：快開團購

▲日推出「人肉下巴零錢包」引風潮。（圖／翻攝自twitter／@44doooo）



國際中心／綜合報導

日本的手作風潮常常細膩到令人驚訝！近日就有一名日本DJ製作了一個「人肉下巴零錢包」，外型活生生地像一個成年男子的嘴巴，留著性感的鬍渣，翻起嘴唇更可以看到超逼真的牙齒，不少網友都超想購入，但也有人留言表示「我到底看了什麼...？」

綜合日媒報導，這個「人肉下巴零錢包」是來自日本團體CreativeDrugStore的DJ「doooo」所發明，他常常在業餘時間製作一些小物品，doooo於本月1日發布影片傳至twitter展示自己的最新發明，影片中可以看到，他拿了一個男人下半臉的物體，而「這位男人」的嘴唇邊、下巴、臉頰都有短短的鬍渣，模樣相當逼真又性感。

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▲▼ 將「人肉下巴」扳開後可以放入零錢。（圖／翻攝自twitter／@44doooo）



但最令人驚訝的是，「這位男人」的嘴唇竟然可以被翻起，裡面清晰可見牙齦以及稍微不整齊的上下排牙齒，真實感令人大感佩服，而將牙齒扳開後，該零錢包就會固定開著，此時就可以將零錢放入嘴裡，再用力將嘴巴合上。

這部影片一曝光後馬上吸引25萬網友目光，大家紛紛前來留言、分享，大讚doooo的技術實在太高超，留言表示「好想買來摸摸看」、「太神奇...」、「快開團購」、「真的太逼真了」、「作工超精緻」、「我到底看了什麼！！！」、「掉在路上應該也不會有人敢撿」，也有不少網友歪樓表示，「我很願意買女版的零錢包。」