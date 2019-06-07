G20前夕放話！　普丁：美日軍事合作阻礙簽訂日俄和平條約

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁昨（6日）在聖彼得堡舉辦的國際經濟論壇中提到，他與安倍一樣希望盡快簽訂戰後和平條約，但是美、日兩國的軍事合作成為日俄間最大阻礙。他以日本計畫購買陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore）為例，擔心以後美軍在更多地方駐紮，活動更加頻繁，「我知道日本有權利保護國土，但是也需要將俄羅斯的安全納入考量。」

日本認為前蘇聯趁著二戰結束時非法占領北方四島，俄國則主張那是因為戰爭後的合法結果，雙方始終無法達成協商。根據《每日新聞》報導，普丁在會中談到沖繩美軍基地以及美日安保條約，擔憂以後如果返還北方四島，美軍也將進駐，對俄國的安全造成極大影響，並強調如果這些議題無法協調成功，兩國難以建立更深厚的互信關係。

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▲ 日本首相安倍與俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

20國集團高峰會（G20）即將在6月29日舉行，屆時普丁也將與安倍展開第26次個別會談，因此他的發言被日媒《每日新聞》認為是一種表態，也就是他希望與日本締結戰後和平條約，但美日軍事合作使得此一進程變得更具挑戰性。

事實上，日本為了應對北韓導彈，當局力爭引進陸基神盾飛彈防禦系統，但這也讓俄方感到擔憂。普丁表示，在日本維護國家安全的同時，也需顧及俄方感受，且有必要請來專家進行慎重談判，「我很想知道，日本在美日安保條約的牽制之下，是否能夠做出獨立的決定與判斷。」