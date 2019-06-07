機率僅21萬分之1！加拿大老爸隨手轉「20、40、60」　打開塵封40年保險箱

▲男子意外打開塵封40年保險箱。（圖／翻攝自Twitter／@selcukerennn）



國際中心／綜合報導

加拿大一間小型博物館存放著一個1980年代的保險箱，並讓參觀的遊客可以嘗試打開它，不過多年來從未有人成功開啟。直到一名男子帶著全家大小來參觀，為了逗孩子開心，他輕輕地轉了「20、40、60」的組合後，拉一拉把手，保險箱的門居然就這麼開了。儘管裡面沒有值錢的東西，但統計學教授指出，要猜出這組保險箱密碼的機率僅21萬分之1，看來這位爸爸得快去買張樂透了。

帶著一家大小來博物館參觀的米爾斯（Stephen Mills）開玩笑地對館員說，要表演開鎖給孩子們看，他假裝把耳朵貼在鎖上，隨意地將鎖順時針轉3次，逆時針轉20次，接著再逆時針2次，逆時針40次，最後順時針轉60次，輕輕地將把手拉一拉，沒想到保險箱就這麼開了，全部的人都看傻了眼。可惜裡面沒有值錢的東西，只有幾張餐廳的打工的薪資單與收據。

據傳該保險箱在1907年出產，後來由加拿大艾柏塔省（Alberta）的布倫瑞克酒店（Brunswick hotel）買下使用，1980年該酒店倒閉後，就捐給該博物館作為館藏，據傳自1970年代開始就沒有人打開過它，也沒人知道密碼，許多鎖匠慕名來小試身手，也都徒勞無功。多倫多大學統計學教授羅森塔爾（Jeffrey Rosenthal）說，猜中該密碼的機率只有21萬分之1，能猜中真的是相當幸運。