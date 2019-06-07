美國持續施壓！墨西哥增派6000兵攔截移民　凍結人口販子帳戶

▲墨西哥加派軍警攔截中美洲移民。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普揚言在10日加徵墨西哥進口關稅的壓力下，已凍結涉嫌參與人口販運嫌犯的銀行帳戶，並向美國承諾派出6000名國家衛隊（National Guard）人員阻擋移民跨過邊境。墨西哥財政部表示，他們發現自去年10月開始，在「移民車隊」經過的區域都有不尋常的金融交易，因此目前已凍結其中26名人口販子的銀行帳戶。

根據外媒報導，墨西哥在6日的第二輪談判中，向美國承諾派出6000名國家衛隊（National Guard）駐守瓜地馬拉邊境，阻止移民車隊進入，目前已擋下約有1200人的移民隊伍，拘留至少350人，並在墨西哥城逮捕了2名協助移民的「無國界人民」（People Without Borders）組織成員。

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▲▼為脫離貧困、暴力，中美洲移民涉險前往美國尋庇護。（圖／達志影像／美聯社）



目前墨西哥代表團仍在華府與美方談判，雙方仍未談妥關於中美中移民申請庇護的程序。川普先前曾強調，儘管談判有進展，墨西哥仍必須作更多。白宮策略通訊主任施拉普（Mercedes Schlapp）也說，照目前情況看來，10日加徵關稅已勢在必行，因為墨西哥提出的解決方案根本不夠。

來自中美洲的移民隊伍人數約在數百人至千人不等，裡面除了平民外，也混雜著少部分的罪犯，他們從宏都拉斯、薩爾瓦多等國，一路一棟至少3000公里，只為脫離貧窮與街頭暴力，希望能在美國尋得安身立命之處。