民主黨閉門會議「彈劾川普」　裴洛西拒絕：我要他敗選坐牢

▲民主黨眾議院議長裴洛西。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普一向與民主黨眾議院議長裴洛西不合，裴洛西甚至直接在民主黨的閉門會議中，直接對著希望推動總統彈劾程序的民主黨員說，她不希望看到川普被彈劾，而是要直接看到他去坐牢。裴洛西表示，「我不想看到川普被彈劾，我想要看到他在監獄裡。」而裴洛西的發言人則表示，他無法證實此說法。

根據政治新聞網《Politico》報導指出，裴洛西（Nancy Pelosi）4日晚上在討論啟動川普彈劾程序的閉門會議中，向在場民主黨人士表明，她希望看到川普坐牢而非彈劾下台的立場。消息人士指出，裴洛西想看著川普在2020年大選中落敗，再因犯罪被丟入牢裡。裴洛西過去多次拒絕民主黨啟動彈劾調查的要求，並呼籲繼續調查川普的犯罪行為，她也在穆勒公布調查報告後疾呼，「沒有任何人可以凌駕於法律之上，包含美國總統。」

根據報導，當時的閉門會議上，民主黨籍眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）正在要求啟動彈劾調查，他在接受CNN訪問時，也不願表態是否支持裴洛西的說法。納德勒表示，會同時進行彈劾程序與犯罪調查，「目前調查也正在進行，至於是否提出彈劾，我只能說可能會達到這個程度。」

川普回應表示，「我說他是緊張的裴洛西，就讓他隨心所欲吧，我認為他們會陷入大麻煩。」白宮策略通訊長施拉普（Mercedes Schlapp）則說，民主黨持續在各種議題上拒絕與白宮合作，「非常令人震驚，民主黨人是如此極端，又跟現實脫節。」