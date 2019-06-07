孟晚舟引渡聆訊最快1月開始　律師團提「雙重犯罪分開處理」

▲律師團透露，孟晚舟案有望在2021年前審結。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院6日開庭，針對孟晚舟正式引渡聆訊的時間表及其中的技術問題；控辯雙方預計最快能在2020年1月開始引渡聆訊，並在同年10月到11月審結。孟晚舟未出席此次開庭，而由華為代表在退庭後發聲明重申，孟晚舟的行為在加國並沒有觸法。

孟晚舟律師團表示，引渡聆訊最快可在2020年1月20日進行，並可能在孟晚舟被捕的2年內審結案件，同時強調美國對孟晚舟提出的「欺詐指控」，在加拿大境內並不算犯罪行為。律師團進一步表示，將會在2020年2月，針對「雙重犯罪」向法院提交陳述。

此案檢察官認為，把引渡程序和雙重犯罪分開處理根本是浪費法庭資源，過去加拿大司法史上也沒有先例；檢察官質疑，孟晚舟律師團可在引渡程序進行期間，提交有無雙重犯罪的證據，而不是利用手段拖慢案件進展。

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▲孟晚舟未出席此次開庭。（圖／路透社）

法官表示，接受律師團安排，但不能以雙重犯罪問題拖延審訊。根據加拿大《引渡法》及美加兩國引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需同時被兩國認定為犯罪行為，即雙重犯罪，才會符合引渡條件。

華為副總裁豪斯（Benjamin Howes）發聲明指出，美國隊孟晚舟的指控是基於「違反美國對伊朗的制裁」，但加拿大並沒有進行相關制裁，因此在加拿大境內不算犯罪，應該馬上釋放孟晚舟。豪斯表示，美國提交的證據不足且毫無根據，而且孟晚舟沒有詐欺銀行，對伊朗進行不合法的業務來往。聲明另指出2點，第一，加拿大執法人員於2018年12月1日逮捕孟晚舟的過程中違反人權；第二，孟晚舟律師團懷疑，華為被針對僅是因為美國總統川普，出於政治與經濟上的考量，而非因為法治的關係。