1死22傷！西點軍校卡車公路翻覆　紐約州長慟：今天是諾曼地登陸75周年





▲西點軍校的卡車在Camp Natural Bridge附近的293號路線發生翻覆事故。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

紐約西點軍校在當地時間6月6日早上發生一起嚴重車禍，一輛載有約21名學員與2名陸軍士兵的卡車意外翻覆；警方表示，此起意外共造成1死22傷，同時呼籲民眾避免經過事故路段，整起案件肇因為何，仍需進一步調查。紐約州州長安德魯（Andrew Mark Cuomo）表示，今天正好是「諾曼第登陸」75周年紀念日，卻發生這些遺憾，「讓我們很痛苦」。

《路透社》報導，當地時間早上6點45分左右，紐約州北部的CampNatural Bridge附近的293號路線，有一輛軍用卡車翻覆。報導稱，發生意外的是提供學員夏日訓練的場地；目前學院並未提供更多細節。

紐約州州長安德魯（Andrew Mark Cuomo）在一份聲明中表示，今天正好在慶祝「諾曼地登陸」75周年紀念日，卻發生了「讓我們更加痛苦的事」，「我們都會記得，這一天為我們國家獻出生命的人。」

警方表示，目前有大批州警、救護車前往現場，提供援助以及調查。西點軍校官方推特發文提醒，民眾盡量避免在293號路線行駛。詳細肇事原因為何，警方仍在進一步調查當中。

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