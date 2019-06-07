室友每晚帶女友回家壞壞！他躲到午夜「絕地大反攻」　網看完全讚爆

▲原PO的室友帶女友回家時，他都要出門迴避。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人在求學時期都會有在外租屋的經驗，此時除了擔心遇到惡房東之外，也會擔心碰到不好相處的室友。越南一名男網友PO文抱怨，他的室友時常帶女友回家恩愛，逼得他有家歸不得，最後忍無可忍才使出大絕招報復，而該文章PO出後，迅速被網友讚爆。

綜合越媒報導，該名男網友（HMN）在當地論壇發文表示，他無奈於經濟壓力，只好找室友合租省錢。沒想到，室友不斷帶女友回家發生關係，把他當作空氣人，讓他明明有付錢租屋，卻要在對方辦事的時候出外迴避，直到完事才能回去。

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▲原PO將門鎖上，決定給室友一個懲罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



非常委屈的原PO說，室友一周7天就帶女友回來6次，他最晚還等到午夜才能回去休息。因此，無法再忍受的他也決定大反攻，先將家中的食物吃完，再用特地購買的4.5萬越南盾（約新台幣60元）新鎖，將正在恩愛的兩人鎖住離開。

「祝兩位擁有浪漫的夜晚，而不是飢餓的日子」原PO留下訊息給室友後，立刻回家享受美好假日。網友看完紛紛留言，「要給他們一個教訓」、「這招他們應該就會怕了」、「這樣做真的太讚了」。