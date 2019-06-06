▲絕美「迪士尼公主」項鍊 戴上後就能找到白馬王子！（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

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每回推出聯名新品，都能讓女孩們暴動的日本珠寶品牌「K.UNO」，這次再度與迪士尼聯名，而且一次就推出5款公主主題項鍊，戴上後，說不定就能找到你的白馬王子喔！

＃「阿拉丁」－茉莉（Jasmine）

隨著真人版電影《阿拉丁》的熱映，茉莉公主的人氣也直直攀升，所以這次的聯名當然少不了她阿！這次以迪士尼動畫裡茉莉的耳環為設計發想，三角形的設計代表著優雅與善良，上面點綴著散發藍色與紫色光芒的寶石，為配戴的人增添神秘感與魅力。

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▲茉莉（Jasmine）款 「K.UNO」售價為29,700 円（約為NT$8,616）。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

＃「小美人魚」－愛麗兒（ Ariel）

「愛麗兒」款式的項鍊，是以珊瑚與美人魚尾巴為設計，戴上後，彷彿能與小美人魚一同在蔚藍的大海裡探索、冒險。此款項鍊的造型不僅特殊，上面還有加入唯美的小珍珠，讓整體的設計透出成熟氣息。

▲愛麗兒（ Ariel）款 「K.UNO」售價為29,700 円（約為NT$8,616）。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

＃「仙履奇緣」－仙杜瑞拉（Cinderella）

此款仙杜瑞拉（Cinderella）項鍊上的飾品，是以夢幻的白色蝴蝶貝殼製成，讓戴的人在行走時，會散發閃閃動人的光芒。不僅如此，「K.UNO」還將項鍊飾品設計成快指到12點的時鐘造型，讓人直接聯想到灰姑娘故事裡最經典的一幕。

▲仙杜瑞拉（Cinderella）款 「K.UNO」售價為33,000 円（約為NT$9,573）。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

＃「美女與野獸」－貝兒（Belle）

貝兒（Belle）款是以動畫中貝兒所身穿的禮服為設計，還在中間鑲入耀眼的鑽石，結合浪漫與知性，身為公主控的你們一定要擁有。此款項鍊可以單一配戴，也可以搭配素一點或長款的項鍊，搭出層次感，讓頸部更加迷人。

▲貝兒（Belle）款 「K.UNO」售價為34,100 円（約為NT$9,892）。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

＃「魔髮奇緣」－樂佩（Rapunzel）

以「魔髮奇緣」中天燈飛到天空的那一幕為設計，將三顆不同大小、顏色的珠寶鑲在一起，當光照射到珠寶時，珠寶就會透出光芒，就像跑到動畫裡與樂佩一同欣賞那夢幻的場景。

▲樂佩（Rapunzel）款 「K.UNO」售價為34,100 円（約為NT$9,892）。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

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