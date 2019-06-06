快訊／川普威脅向額外3000億美元中國商品加徵關稅

▲川普不斷祭出關稅威脅。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普6日威脅，他有可能會對至少3000億美元（約台幣9.4兆元）的中國商品徵稅，他將於適合的時間點做到。他沒有說明哪些商品會受到影響。

《路透社》報導，川普近期訪英，他要搭上空軍一號前往法國參加D-Day紀念活動前向記者透露，如果有必要的話，他會再對額外的3000億美元中國商品徵稅，「我們與中國展開談話，很多有趣的事情在發生，我們將來看看會有哪些事情。」

不過，儘管川普的語氣透露出威脅，他仍有所保留，「但我相信中國會想達成協議，我認為墨西哥也迫切想達成協議。」

川普多次祭出關稅威脅，像他就以加徵關稅來敦促中國解決貿易不平等、智慧財產權竊盜等問題。他5月30日又透過推特宣布，若是墨西哥不阻止非法移民持續進入美國，他就要對墨西哥進口商品加徵5％關稅。

川普先前指責中國反覆破壞已經談好的協議。中國國務院新聞辦公室本月2日則發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批評美國才是在談判中出爾反爾3次的一方，美國政府要扛起全部的責任。

中美雙方在去年12月原本達成暫時的共識，同意平息貿易戰火並展開協商。不料，川普上月透過推特宣布，將在5月10日起對2000億美元中國進口商品所加徵的關稅提高到25％。

為了回擊，中國也從本月1日對美國進口商品徵收關稅，稅率最高為25％；商品包含肉類、葡萄酒等農產品，中方旨在影響美國農民，這些人很多都是川普的支持者。