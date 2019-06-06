日本多功能《玩具總動員》自拍燈！三段式調光還能夾便條紙

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皮克斯動畫電影《玩具總動員》（TOY STORY）是不少人的兒時回憶，第 1 集至今也過了二十幾年，影迷們最期待的第 4 集也即將在今年（2019）6月19日上映，相信粉絲們早就迫不及待了～近期，日本「Hamee」推出一款 TOY STORY 造型自拍燈，可愛又實用，絕對會讓大家拍到停不下來。

▲日本「Hamee」推出 TOY STORY 造型自拍燈。（圖／翻攝自strapya.com）

此款日本「Hamee」所推出的自拍燈內建三段式調光，可以依照當下的拍照環境去調整，讓你拍出自然美顏，張張都是女神照～不僅如此，在拍照的時候，瞳孔、墨鏡上還會出現TOY STORY的字樣喔！實在是可愛到無法抵擋。

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▲內建三段式調光，讓你拍出來的照片張張都很完美。（圖／翻攝自strapya.com）

這款造型自拍燈是以《玩具總動員》（TOY STORY）的LOGO為設計，超級經典，而且功能還非常實用。一款自拍燈多種功用，只需要將底座的夾子換個方向安裝，不管是用來夾書本、便條紙，還是放在床頭變成小燈飾都很適合，體積小也非常方便攜帶。

▲「TOY STORY」造型自拍燈 Hamee網站售價為2,484円（約為NT$720）。（圖／翻攝自strapya.com）

這款造型自拍燈的售價為2,484円，約為NT$720，想要的粉絲們可以趕快到「Hamee」的網站上購買喔。

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