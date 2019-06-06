慎入！飼育員幫「印度支那虎」洗澡　雙臂慘被咬斷狂噴血

▲武清桂的右臂整隻被咬斷，左臂前肢也被咬斷。（圖／翻攝自Kenh14.vn網站）



國際中心／綜合報導

越南平陽省一間動物園日前傳出一起老虎咬人事件！49歲男飼育員武清桂（Vo Thanh Quoi）在老虎養殖場裡替稀有的印度支那虎（Panthera tigris corbetti）洗澡時，遭到老虎攻擊，雙臂慘被老虎咬斷，大量失血導致休克，目前正在急救當中。

據《每日郵報》報導，事發於昨（5）日下午，當時武清桂正在替該印度支那虎洗澡，沒想到卻激怒到老虎，遭到劇烈攻擊，武清桂的整隻右臂以及左臂前肢都被咬斷，被同事發現時全身佈滿鮮血，且呈現昏迷狀態，傷勢相當嚴重，便隨即將他送往醫院急救。

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▲發現時武清桂全身是血，呈現昏迷狀態。（圖／翻攝自Kenh14.vn網站）



經調查後顯示，武清桂的倒臥位置靠近虎籠的邊緣，而老虎仍然在籠子裡。當局表示，武清桂應是在籠子附近，被老虎擊中咬斷兩隻手臂，也有人懷疑武男有可能是在酒醉後戲弄老虎才被攻擊，目前該案件仍在調查當中。

報導中指出，這是該省3年來第2次傳出老虎襲擊的事件。據悉，已被證實是瀕臨絕種的印度支那虎又稱為科比特之虎，是老虎的其中一個亞種，主要分布於中南半島等地，體型比孟加拉虎小但毛色較深，目前數量大約只有1200隻到1800隻。

▲越南老虎養殖場已經發生2起老虎攻擊管理員等意外。（圖／翻攝自Kenh14.vn網站）