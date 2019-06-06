戲精老爸秀流利「嬰語」神交流！寶寶一開口讓網友直呼：太萌了





▲戲精老爸超溜「嬰語」神交流。（圖／翻攝Shanieke Pryor臉書 ）



國際中心／綜合報導



家中親愛的小寶貝在想什麼，常常會透過肢體語言和自己的「嬰語」來表達自己的心情，日前在美國田納西州有一位年輕媽媽，在臉書上傳了一段老公與寶寶一同看電視的爆笑對話，雖然寶寶還不會說話，但絲毫不影響爸爸用「嬰語」交流的熱情，這段有趣的影片引起國外網友的熱烈回應，保證你看過後也會直呼父子倆真的都太可愛了。





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▲▼每當寶寶發出一聲童言童語時，他的父親就會假裝理解回答他的話。（圖／翻攝Shanieke Pryor臉書 ）







這場可愛的父子交流是由媽媽Shanieke Pryor拍攝的，在影片中，可以看到父子二人坐在電視機前的沙發上，每當寶寶發出一聲無關緊要的童言童語時，他的爸爸就會假裝理解他的語並開始興奮地回答。



這位爸爸用高階的「嬰語」理解能力和自己的寶寶進行了一場靈魂對話，爸爸一開始詢問「你看懂了嗎」，寶寶童言童語地回答「不」，爸爸接著笑笑地說「不懂嗎？好」，寶寶又接著用「嬰語」問了一個問題，爸爸回答「不是這一集，這已經是大結局了！」

寶寶下秒又補了一句，語氣似乎在詢問「是最後一集了？」，爸爸又回答「對，最後一集了」，爸爸彷彿內建「嬰語」翻譯機般，和寶寶有模有樣地交流電視的劇情，有趣且爆笑的對話萌翻了不少網友述說他們的互動是多麼荒謬和可愛，貼文一出至今已經累積67萬個讚和破百萬的分享數。