出國旅遊「必帶」5樣單品　不用塞爆行李箱就能狂曬時髦美照

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近來廉航祭出許多連假遊日的促銷活動，搶到便宜的機票一定要好好出國玩玩，而正在規劃暑假旅遊的你，不管是要去日本、南韓或是海島國家泰國、菲律賓等，無論到哪一個地方玩耍，行李的準備、衣服的穿搭，總是讓人傷透腦筋，究竟該如何當一名聰明的旅客，穿的時尚有品味又可以舒適休閒不累人呢？以下5樣好穿、好搭的必帶單品快通通放進行李箱。

▲每個人的鞋櫃中都有一雙小白鞋。（圖／翻攝自pastemagazine.com）



小白鞋

每年夏天不能缺少的單品就是「小白鞋」，出外旅遊放過自己的雙腳吧，跟鞋或是厚底鞋容易造成腳的不舒服或是扭傷，走休閒路線的穿搭也可以很時尚，小白鞋好穿又好搭，讓出門在外的你，不怕腳痠。

在 Instagram 查看這則貼文 그루밍노트 / 매언니（@miae____）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 4 日 上午 12:40 張貼

長版外套

要走路有風還具備氣場，怎麼可以少了長版外套，出門在外，面臨天氣轉變時，薄外套就派上了用場，不僅能遮陽還可保暖，挑選一件時尚又實用的單品，只會為整體造型增色不少。

在 Instagram 查看這則貼文 그루밍노트 / 매언니（@miae____）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 12 日 下午 6:53 張貼

藤編帽

海島度假怎麼可以少了他，不僅遮陽又透氣，還為整體造型增加亮點；一般旅遊行程也適用，像是腳踏車遊城市，還可以來場浪漫的邂逅。

在 Instagram 查看這則貼文 그루밍노트 / 매언니（@miae____）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 12 日 下午 8:15 張貼

一件式洋裝

最怕帶一堆衣服又不好搭配，選擇一個風格就帶洋裝吧，一件穿上，搭配飾品、太陽眼鏡、藤編帽就很好看，整體簡單大方不失品味。

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▲墨鏡是夏天防曬標準配備。（圖／翻攝IG@ssinz7）



墨鏡好朋友

墨鏡除了營造距離感，遮陽這項實用功能也是非常重要，雖然每年流行的款式大不相同，但總體來說挑選一副符合臉型的百搭款才是王道。

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