說沒事其實超有事！超嘴硬星座TOP 6，你也進榜了？

▲情侶間要常溝通，總是讓另一半猜心會徒增爭執。（圖／免費圖庫Pixabay，以下同）

編輯 / Lily

很多男生腦袋直線條，當女生說我沒事，就真的以為沒事。當你看到另一半臉色不對時，到底他的心裡想的是什麼？別再傻傻掃到情緒颱風尾，幫你解讀6個超嘴硬星座的「我沒事」弦外之音。

金牛座 默默承受

因為總是想很多，不希望身邊友人擔心，因此總是第一時間隱藏負面情緒，對外一律說沒事，但其實內心澎湃，情緒很容易突然間爆發。

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雙子座 要你去猜

當雙子說出自己沒事，大部分都是因為他在逞強，這時他喜歡你去猜、甚至去哄他，情緒來得快也去得快，算是好處理的一群人。

獅子座 死要面子

當獅子遇到困難或是情緒低落時，因為拉不下面子，很多事都覺得可以自己解決，這時候建議和他多聊點別的，幫助轉移注意力，他的壞情緒就會一掃而空。

水瓶座 自己療傷

水瓶座非常不喜歡麻煩別人，即使有任何負面情緒都能自己消化，有時候睡一覺，又或是刻意讓自己忙，很快就能消化壞情緒。

天秤座 善於偽裝

天秤和身邊親近友人通常藏不住秘密，任何一點小事都會想和朋友傾吐，若你發現他不對勁，他又回你沒事的時候，代表他和你還不夠熟。

射手座 說了也沒用

射手在情緒表達上較為自我，有時候活在自己世界中，認為把困難說出，別人不一定懂，所以選擇不說。但給他一點時間，他會對你說出真心話。

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