聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍完當清潔工…畫面比大體更驚悚！

▲珠穆朗瑪峰上垃圾量相當驚人。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

珠穆朗瑪峰5月份堪稱死亡之月，爆出因為登山季尾聲挑戰者過多，在攻頂與下山的路途大塞車，造成11名登山客死亡，其實早在過去尤其在「死亡海拔」就已經屍橫遍野，但其實在登山客陸續下山後，回想起攀爬的這段路途中，最令人印象深刻的卻是「遍地的垃圾」，甚至清潔隊還清出至少11噸的垃圾。

綜合外媒報導，隨著登山季的尾聲，尼泊爾清潔隊由20位雪巴人所組成，展開這次的清垃圾任務，從8500公尺高的山上帶回，其中包括帳篷、繩索、用過的氧氣瓶、寶特瓶、罐頭等，除了那些原本就在當地的大體之外，這些垃圾的數量相當驚人，重量至少超過11噸。清潔隊表示，其實還有更多的垃圾因為被埋在雪堆中，根本無法清理，要等到溫度再高一些，融雪後才能帶回。

此外，除了大量的垃圾外，也包括4具遺體其中包括一名俄羅斯人，而這些罹難者的遺體也將送往加德滿都的一家醫院做檢驗、認屍，讓其他登山者指認是否為自己的隊友。珠穆朗瑪峰從1953年開始至今已經超過300多名登山者罹難，被雪巴人陸續找出的遺體，數量也無法符合罹難者名單，如今還多了大量的人造垃圾成為其負擔，也讓不少環保人士直呼「請大家給大自然尊重！」

而外傳導致此次短時間多名登山者死亡，主要原因是因為尼泊爾政府濫發登山證，但當地業者則回應，其實多半罹難者都是因為技能、裝備不足才釀成悲劇。

請繼續往下閱讀...

▲雪巴人組成清潔隊收拾垃圾。