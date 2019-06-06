最適合畫紅唇的「絕世美男」！盤點伊薩米勒9個最帥時刻

他有張被譽為是「絕世美男」的臉蛋，他時髦、他大膽、他出櫃，以下是他截至目前的人生裡最帥的9個時刻！

2008年首次演出電影《放學後》而出道的他，當時年僅16歲就走入紅毯大道！還穿著不合身的西裝與假裝成熟的襯衫配領帶，但一臉稚氣與乾淨的氣質，讓人看過一眼就難忘！

出道10年，今年26歲的伊薩米勒，也曾有過長滿青春痘的青澀模樣，當時留著一頭長髮的他正專注地看著活動中的表演，因此被攝影師捕捉到這張青春又迷人的模樣。

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伊薩米勒後來將頭髮剪短，不僅整體看起來清爽開朗許多，可愛的笑容就是他收服天下女性的最強武器。連不耐煩也這麼帥，就更不用說他深情盯著鏡頭的時候了。

伊薩米勒與其他明星最不同的地方，就是他總是十分放鬆，無論是畫上大紅唇或很困難行走的服裝，他都能以自在隨性的態度去面對，比如他活動上遇到一座鋼琴就開始彈鋼琴那麼隨意，特別讓人著迷。

還有甚麼比玩音樂的男子更帥的？就算汗流浹背還是帥度破表！

與其他明星一起合照時，被捕捉到伊薩米勒自然又帶點羞澀的笑容，這張照片絕對能進入伊薩米勒目前人生最帥的前幾名！

脂粉未施的伊薩米勒，搭配他天生的自然捲，亂亂的頭髮與青少年想耍酷但不成功的可愛神情，完全是可以儲存當手機桌面的瞬間呀！

長大後要裝酷也真的很酷的伊薩米勒，成為史上最適合畫上紅唇的男星，既美艷又帥氣的模樣，值得伊薩迷珍藏。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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