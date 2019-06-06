IG爆紅的10款夏季單品！丹寧破褲、薄紗長洋裝隨便搭都美

炎熱的夏天，我們常常為了舒適涼快而忽略了整體造型的完整度。10位國際時尚網紅與IG名人以身示範，教你炎炎夏日的穿搭技巧，讓你無論在辦公室或是度假海邊，都展現「不用吹灰之力」的夏日時尚風格。

推薦單品：豹紋長裙



很多人不敢穿豹紋，覺得很老氣俗艷，但其實只要運用簡單的單品，如大地色緊身短上衣及黑色低跟涼鞋，然後再搭配自然的妝容與髮型，就可以穿出年輕又有個性的夏日風格。

推薦單品：白色麻質襯衫上衣



將清爽透風的麻質襯衫，當作你夏日外出的小外套，尤其搭配比較透明的白色蕾絲洋裝，不但有層次感，最重要的是不會過於裸露。

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推薦單品：長版針織衫外套



輕透的夏日針織外套平衡短褲、短裙及短上衣的過於暴露，同時藉著長短不一的單品，創造整體造型的趣味性與時尚感。

推薦單品：白色寬褲管九分褲



白色九分褲象徵夏日的優閒態度，上班時，可搭配麻質夾克與白色緊身背心；休假時，脫掉夾克，把高跟鞋換成瓶底鞋，白色背心與寬管褲，就是夏天最簡潔自在的周末裝扮。

推薦單品：圓點印花洋裝



經典的包裹式洋裝，在圓點印花裝飾下，展現復古的優雅風情。建議運用不同的眼鏡、耳環或包包，為這件經典洋裝 穿搭出截然不同的時髦樣貌。

推薦單品：丹寧短褲



夏日休閒穿搭中最普遍的丹寧短褲，是假日去海邊或出遊的最佳搭配單品，但卻不適合於上班或正式場合穿著。很多年輕女孩，以為丹寧短褲很時髦，就無論到哪裡都穿著它，不但很不合宜，也非常失禮，甚至讓別人留下不好的印象。

推薦單品：蠟染T恤



展現衝浪女孩般的隨性浪漫，蠟染風格服飾，尤其是容易穿搭的T侐，是今夏最夯的時尚搭配單品 。無論是休閒的運動服，或是充滿異國情調的印花圖騰服裝，都可以和蠟染單品產生和諧又獨特的化學作用。

推薦單品：連身泳裝



今夏讓你的連身泳裝發揮最大CP值，除了下水游泳，平日搭配棉麻大圓裙或是寬鬆長褲，以「上緊下寬」的穿搭技巧，打造簡潔俐落的夏日造型。

推薦單品：彩色綢緞裙



華麗的綢緞材質，除了色彩鮮艷，而且還有閃亮的光澤。你可以運用最簡單的白色T侐、背心及白色球鞋或平底涼鞋，平衡綢緞材質過度的嚴肅感，展現夏日低調的奢華風情。

推薦單品：薄紗長洋裝



延續前幾季的睡衣風，及本季維多利亞時代復古風的加持，飄逸的薄紗長洋裝，為今夏的浪漫風情下了最完美的註解。寬鬆的剪裁與荷葉邊的裝飾亦是今夏最夯的時尚趨勢。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES、SPLASH NEWS、IG

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