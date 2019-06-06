姐聽的是回憶！用蔡依林《天空》、五月天《擁抱》懷念我們的青春

▲（圖／蔡依林《天空》MV、梁靜茹《會呼吸的痛》MV）

似乎到了 28、29接近 30 歲的時候，每回跟朋友去 KTV，所點的歌曲好像開始停留在某個階段，對於「年輕朋友」所唱的最新流行歌曲，大概有 8 成以上沒聽過，或是覺得無法與自己產生共鳴。

如果你也有這樣的感受，先別擔心！其實，不是我們老了，而是那些「老歌」中所蘊藏的點滴，或許是代表你的某段回憶和某種感觸。

懷念「單純無害」的自己

在尚未融入社會的大染缸之前，學生時代的我們對於每一件事情，都能用最「純粹」的心去感受，喜歡就開心、討厭就避開，自由自在地做自己，享受無憂單純的時光。

以如此一般的心情，來聆聽某一首歌曲，反而更能將最簡單的心意參入其中。編輯記得以前梁靜茹那首《會呼吸的痛》，剛發行時正巧遇到身邊朋友失戀，聽著她訴苦描述這段感情時，這首歌的歌詞和旋律恰到好處地抓住我們的心靈，成為最療癒的一抹慰藉。

你是不是也很懷念，以前那個可以全然表達、大聲說愛的自己呢？

身歷其境最扣人心弦

即便過了好久好久，再次聽到熟悉的前奏或旋律，還有那字字句句的歌詞，還是會不自覺的掉眼淚嗎？你的心裡也有這麼一首歌嗎？

這種情緒最適合用失戀來形容，藉由歌曲來描繪那悲痛、難以言喻的傷痛。如蔡依林《倒帶》、《天空》正是失戀情歌代表作之一，至今仍是 KTV 排行榜的前幾名，同時也證實著這些情歌，陪伴了不少人度過最痛苦、最難熬的當下。

老歌是你可歌可泣的青春

你的青春是什麼模樣的呢？你又會用什麼樣的方式來訴說你的青春？

對許多 7、8 年級生來說，最常聽見的就是：「每個人的心中都有一首五月天。」正是因為五月天剛出道時是十分青澀的，歷經了 10 幾年的風風雨雨，在每一個階段淬鍊成就如今在樂壇上的重要地位。

如同每一張專輯對他們的影響與轉變一樣，跟隨著他們的歌迷，無疑不是跟著他們一起成長、一起體驗人生、一起感受新的心境，這就是你無可取代、獨一無二的青春啊！

下回再到 KTV 唱歌，儘管多點一些「老歌」吧！我們不需要在乎其他人的看法或眼光，重要的是那首歌曲在你的心中有多大的份量，以及它是如何陪伴你，詮釋你最寶貴動人的年少時期！

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