甩開脫妝、爆油！蘭蔻零粉感「粉底棒」滑順好推　隨身攜帶超方便



▲蘭蔻口碑超好的零粉感超持久系列推出全新型態粉底棒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

炎熱的夏天即將來臨，女生最怕的脫妝、爆油惡夢又要開始了，你準備好面對這場夏日底妝持久戰了嗎？擁有超多口碑好評的蘭蔻零粉感超持久粉底液，以優異的持久效果、良好遮瑕卻輕薄零粉感等完美妝感，甚至被封為「神級底妝」，而今年夏天，蘭蔻就將這款拿下網路聲量第一的超持久粉底液變成輕巧、方便攜帶的粉底棒，不僅零粉感、超持久，上妝更快速！

在 Instagram 查看這則貼文 DOYI（@do2i_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 13 日 下午 11:05 張貼

▲滑順的粉霜質地用手上妝也超好推。

全新「零粉感超持久粉底棒」以革命性配方，打破過去粉底棒總是給人厚重、黏膩的使用感受，塗抹於肌膚瞬間一抹即化為輕盈粉霧質地，猶如奶油般超滑順好推，輕薄又很服貼，讓上了妝依舊能感覺肌膚時時刻刻都在呼吸。

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▲毛孔、泛紅和雀斑，甚至小疤痕都能很好地被修飾。（圖／翻攝自IG@girinbt、記者張毓容攝）

顛覆一般持久粉底「靠粉遮瑕」造成妝感厚重的印象，蘭蔻首創「靠光遮瑕」技術，運用珍珠光感粒子帶來加倍光線折射，改善暗沉不均、提亮膚色，毛孔瞬間神隱零瑕疵。一般的肌膚瑕疵，基本一層就能遮住，甚至連修飾小疤痕都不是問題。



▲優異的持妝力但妝感依舊清透。（圖／翻攝IG@manzzi_p、@meung.e）

延續「零粉感超持久系列」的持久妝效，零粉感超持久粉底棒結合「珍珠吸油微粒」可吸收肌膚多餘油脂，猶如「吸油粉底棒」，精準針對出油處吸油，讓毛孔、油光快速神隱，僅需2.8秒就能推開勻粉體，打造T字部位不泛油光、不暗沉、不脫妝的超持久完美底妝。



▲由右至左依序為#010、#025、#007和#04、#035。（圖／記者張毓容攝）

全新「零粉感超持久底妝棒」台灣共推出5種色選，包含建議作為底妝打底色的3色：#010、#025、#007，與較深色系、也可拿來做修容的2色：#04、#035。凱文老師建議可用較深的色號拿來作修容，輕盈好推勻的質地比起修容粉更不容易失手。另外老師也分享，喜歡水亮光感底妝的人，可用粉底棒與氣墊粉餅混用，易出油的Ｔ字部位、額頭用粉底棒，雙頰拍上氣墊粉餅，就能呈現光澤感，也不怕底妝脫妝變成土石流。



▲Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉餅霜，9g，NT$2,500。

Giorgio Armani 則以獨特「雙重質地轉換科技」，推出 完美絲絨水慕斯粉餅霜，一抹立即化為粉底般滑順好延展，一觸肌膚瞬間轉換為細緻粉體，如粉餅般輕盈清爽不黏膩，且抗油抗汗維持肌膚完美全天不脫妝，打造精緻奶油肌。



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