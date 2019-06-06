從阿公阿嬤那學到的「知足」！用影像紀錄每一個完食的瞬間

▲（圖／Instagram@guanyuvlmf）



日前在專訪 Color C’ode 凱莉小姐創辦人蔡莉屏 Kelly 時，剛好談到與家中長輩相處的趣事，讓編輯頗有感觸。

Kelly 從小住在嘉義布袋的小漁村，長大後雖然離家工作，卻仍時常念著遠在南部的阿公阿嬤，就算忙碌，每個月也會撥空回去陪陪他們。一次的聊天中，Kelly 抬槓地問阿嬤午餐吃了什麼，沒想到阿嬤竟說她吃了一頓大餐，讓 Kelly 忍不住好奇地追問，到底是吃了什麼樣的大餐？阿嬤只是笑笑地說，她吃了一碗炒麵和炸花枝丸。

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▲（圖／ Color C’ode 凱莉小姐）

這個答案雖讓人出乎意料但卻一點也不感到意外，對於很多樸實生活習慣的老一輩來說，一碗炒麵和一串花枝丸或許就是莫大的滿足。

在過去那個糧食、物資都不是那麼充裕的年代，經常都是滿滿的番薯籤配稀到幾乎看不見的飯，一家十幾口省吃儉用，才能換得一頓「加減」的溫飽。即便現在的生活寬裕多了，這些長輩仍將這份惜福的心沿續，一部分因為習慣簡樸，另一部分可能也是知道得來不易，才更懂得珍惜。

這樣知足常樂的生活態度，在他們身上充分地體現，也不由得使人反思，現代人不停地追逐美食享樂、更好的生活品質，這份欲望背後到底是為了什麼？明明得到了很多，但想要的卻也更多。

▲（圖／Instagram@guanyuvlmf）

不說別的，就舉每天的三餐為例，「飯菜吃光光」這個簡單的不浪費口號，能好好地落實的人又有多少？Instagram 上就曾有一系列以「小食光」為題的作品，以小巧可愛的日式器皿作為食器，兩兩一組，一張是盛滿食物的樣子，另一張是用餐完畢的空空賞，紀錄下每一個完食瞬間的小確幸。

創作者 Vivian 分享，會有此系列的創作靈感，其實是一次分別吃完栗子、橘子、百香果時，發現在每一個食物完整地被吃盡後，都會留下一些小痕跡，比如蚌殼、果皮或是醬油漬。

而在這段享用的過程中，儘管不是山珍海味，也非份量極多，但能夠一個人自在地品嘗想吃的東西，並且好好地把它吃完，所帶來的那份滿足與喜悅卻是很巨大的。於是，Vivian 決定開始拍攝這一系列的作品，希望能透過影像將這些讓人感到幸福的「小食光」留下。

▲（圖／Instagram@guanyuvlmf）

「學著把珍貴的食物吃得乾乾淨淨，也是一種有使命感的人生任務。」是 Vivian 為這系列作品寫下的註解。很多人常常認為一生中必須要完成很有成就的事，才算是成功、沒有白活，但每天都懷著感恩的心，把自己碗盤中的食物吃乾淨，不也是件很有意義的使命嗎？

這項計畫聽起來很容易，可是如果實際執行，會發現很多細微的挑食習慣，是在生活中不知不覺累積而成的，比方說挑掉橘子瓣上口感不佳的纖維、不吃比薩末端較難咀嚼的餅皮，和炒飯裡頭的綠色豆子，這些無形中、下意識的動作其實都算是浪費的一種。

▲（圖／Instagram@guanyuvlmf）

面對全球的糧食不均，我們可能無能為力，但關於剩食，我們可以從自身做起，練習每一次都將碗中的食物清空，就算真的不喜歡某一種食物，也可以透過點餐時的篩選，或是請一同用餐的親友幫忙，舉手而為，用最大的力氣避免產生浪費。

「知足惜食」雖然是件小事，但卻蘊含著很重要的人生觀，如果這社會上的每一份子都能對任何人、事、物都懷抱著感謝和滿足的胸襟，那麼面對生活便不會有那麼多地不滿和抱怨，日子也自然而然充滿著快樂。因為我們擁有的，永遠比想像中的多更多！

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