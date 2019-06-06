端午必買15顆「新奇口味粽」！川麻牛三寶、龍蝦海鮮有夠噴香

一年一度的端午節即將來到，除了大吃古早味「肉粽」外妳有更好的選擇！今年就拜託放棄一陳不變的吃肉粽儀式，來挑個口味超新奇的粽子好好嚐鮮，享受完全不一樣的端午節吧！COSMO Angel精選了全台15顆混搭了完全不同風味的粽子，甜鹹口味通通有，保證一吃上癮，大吃好幾顆也停不下來！

1.麻油雞肉粽（台北晶華酒店）



台北晶華酒店，今年端午節主廚團隊選定正宗台灣料理中的「阿舍菜系」 ，推出「麻油雞肉粽」，外層米粒香氣滿滿，內裏入肉質鮮嫩、份量十足的麻油雞腿肉，最後綴上富有口感的杏鮑菇，一口咬下感受多層次的滋味，麻油香氣立刻噴香太銷魂。

麻油雞肉粽

■價格：每粒250元

2.﻿﻿壽喜燒和牛粽（台北晶華酒店）



台北晶華酒店的這款「壽喜燒和牛粽」，獨家引進嚴選來自日本柿安餐飲集團傳承百年的壽喜燒醬，加入日本和牛，與尖糯米、菇類、洋蔥及牛蒡包入中式粽葉香中，粽子上閃耀著油亮的色澤、散發著和牛自有的肉香，貴氣十足且美味滿分。

壽喜燒和牛粽禮盒

■價格：NT$980元／套（三粒裝），限量供應

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3.快樂如意粽（六福旅遊集團）



六福將頂級食材「雲林快樂豬」 五花肉入粽，聽著古典樂長大的豬隻，食用飼料無藥物殘留，肉品新鮮安全。「快樂如意粽」以傳統北部粽工法製作，蒸籠炊蒸至熟透，豬肉豐厚油脂滲入米粒中，在鹹蛋黃、小蝦米、香菇襯托下，一口咬下肉香滿溢，尾韻帶著師傅親自調製獨家醬汁，端午節絕對不能錯過。

快樂如意粽

■價格：NT$790／5入

■訂購地點：六福旅遊集團「一禮生活館」網站、生活市集、好吃市集、momo購物、PChome線上購物、博客來。

4.眷村牛三寶粽（台南遠東國際大飯店）



香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出超新穎口味「眷村牛三寶粽」，以傳統老眷村的燉滷手法，選用牛大骨為湯底，加入牛腩、牛筋與牛肚細火慢燉8小時入味，獨特風味讓人欲罷不能！

眷村牛三寶粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

5.醉月剁椒虱目魚粽（台南遠東國際大飯店）



這款太特別，選用在地飼養虱目魚只取魚肚入餡的「醉月剁椒虱目魚粽」，以特製剁椒醬、高梁酒、朝天椒、青紅椒、蒜頭醃製，使其入味後切細包進粽內，吃起來層次深入淺出，微辣口感配上虱目魚片，太美味。

醉月剁椒虱目魚粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

6.龍蝦海鮮粽（台南遠東國際大飯店）



海鮮控真的必吃這款「龍蝦海鮮粽」，將龍蝦、鮑魚、烏參、 小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，精華與香氣完全融入糯米中，滿滿海味怎麼能不大吃一顆！

龍蝦海鮮粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

■訂購專線：(06)702 8854

■地址：台南市東區大學路西段89號

7.食譜鮑魚豚粽（台北寒舍艾美酒店）



台北寒舍艾美酒店推出超貴氣廣式粽「食譜鮑魚豚粽」，主廚嚴選伊比利豬腰內肉，充分吸收醬汁精華的豬肉鹹香軟嫩、入口即化，搭配鮮甜鮑魚以及北海道干貝的紮實口感，海陸鮮味完美交融。同時還能吃到廣式臘腸、鹹蛋黃、滷水花生及魷魚等佐料，超澎派食譜鮑魚豚粽一定要吃吃看。

食譜鮑魚豚粽

■價格：NT$450元、NT$2,680元／6入

8.舒肥和牛粽（台北國賓大飯店）



吃粽子也能嚐到和牛香。「舒肥和牛粽」結合中西合璧創意手法，將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌甘醇鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，入口噴香柔嫩，和牛的濃郁香氣瀰漫口中。

舒肥和牛粽 1入

■價格：NT$1,200元

■即日起接受預訂大宗購買請於三日前預訂。

■訂購專線：(02)2551-1111轉各餐廳

9.干貝XO醬鮭魚粽（美威鮭魚）



把鮭魚放進粽子內太新穎！美威鮭魚推出「干貝XO醬鮭魚粽」，運用傳統北部粽的料理手法，將「鮭魚干貝XO醬」與古早紅蔥酥、香蒜、蝦米、香菇、少許豬肉翻炒噴香，再綴上腴潤鮮甜的嫩烤鮭魚，滿溢綿密脂香的溫辣口感盡是滿足，滋味超級帶勁，全新口感不能沒吃到。

10.極品鮭魚紅藜粽（美威鮭魚）



美威鮭魚另一款「極品鮭魚紅藜粽」，以南部粽的傳統古早作法賦予新意，將鮭魚本身獨有的鮮甜特質，搭配「超級食物」、「穀物中的紅寶石」的紅藜麥拌炒入味，綿密油脂在舌尖化開，滋味豐潤卻不油膩，喜歡鮭魚料理的人保證大愛此款新品。

美威頂級鮭魚雙味粽

■每袋5顆，包含「極品鮭魚紅藜粽」3顆、「干貝XO醬鮭魚粽」2顆，「美威頂級鮭魚雙味粽」定價388元／袋

■即日起至6月7日獨家於全台家樂福販售限量1000袋

11.蝦醬肉粽（瓦城）



瓦城泰國料理暌違多年再次推出，超人氣「蝦醬肉粽」，重現泰式經典美味，以鮮美蝦醬取代了傳統醬油香，與糯米、香料混和拌炒，搭配肥瘦相間、香氣滿溢的豬五花、鹹蛋黃、香菇、花生…等多種食材，包入粽葉蒸煮，米粒間不僅有蝦醬味，還有淡淡椰奶味，最後淋上特調泰式風味辣醬，一次吃到酸、辣、甜多層次滋味，喜愛泰式料理的人，怎麼可以錯過這一顆啦！

蝦醬肉粽

■訂購方式：現場購買請洽瓦城、瓦城EXPRESS、1010湘、非常泰，售完為止

■ 價格：NT$688元／5入

12.川麻牛三寶粽（台北美福大飯店）



美福大飯店的創意十足的新口味「川麻牛三寶粽」，嚴選美國牛肉，挑選出口感軟嫩的牛腩、爽脆的牛肚，以及Q彈的紐澳牛筋，在特調的川麻滷汁中燉煮4小時，每一口都能嚐到牛肉渾厚的香氣和花椒帶來的麻而不辣滋味，超夠味的椒麻香粽，不可錯過！

川麻牛三寶粽

■ 價格：NT$380元／顆

13.花雕雞粽（台北美福大飯店）



大家愛吃的花雕雞，今年也包入粽子裡，「花雕雞粽」以陳年花雕酒醃漬充滿彈性的長糯米和肉質鮮嫩的仿雞腿肉，搭配扎實彈牙的杏鮑菇、香氣濃郁的鹹蛋黃，每一口都能吃到甘醇濃厚的酒香。

花雕雞粽

■ 價格：NT$200元／顆

14.甜冰粽（爭鮮外帶壽司）



《爭鮮外帶壽司》即日起推出限定「甜冰粽」，共三種口味：芒果、紅豆、花生。一口吃的大小剛剛好，QQ冰涼外皮裡飽滿內餡，越冰越好吃。有別於傳統粽子，將米飯巧妙換成Q彈粉皮的甜冰粽，澱粉與熱量減低，不僅胃口大開，吃了也不怕胖！

「芒果甜冰粽」芒果酸V果香入粽前所未有的「新感嚼」，口感甜而不膩，加上冰Q的外皮，滋味清爽又解膩，絕對是炎熱夏天裡的消暑點心。

「花生甜冰粽」傳統經典古早味花生保留顆粒感，越嚼越香 古早味的花生餡吃得到顆粒口感，口感同樣甜而不膩，花生堅果與花生醬讓香氣濃醇又滑順，齒頰留香。

「紅豆甜冰粽」經典款的紅豆餡，與花生甜冰粽皆為歷年來熱銷款經典款的紅豆甜冰粽，豆泥綿密豐潤，與冰QQ的外皮一起享用，滋味更是清爽不膩的下午茶。

甜冰粽

■價格：NT$30元／顆

■訂購時間：5月20日至6月9日

■購買方式：「爭鮮外帶壽司」全門市

15.仙草地瓜紫薯星冰粽（星巴克）



星巴克推出超吉消暑的「仙草地瓜紫薯星冰粽」，解暑的仙草外皮，搭配綿密鬆軟紫薯與地瓜，呈現獨特在地風味，吃到最後也不覺得膩口。

夏日沁涼禮盒

■商品內容：提拉米蘇星蕨餅／黃豆卡士達星蕨餅／仙草地瓜紫薯星冰粽／雙果蔓越莓星冰粽各3顆。

■預購時間；6月3日至6月7日（零售）

文／柯夢波丹 圖／品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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