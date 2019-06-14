來世界第一高喝咖啡！走訪6間城市外的美景星巴克

從上周三開始，星巴克數位優惠又開始推出為期半個月的夏日派對體驗活動，除了有全品項好友分享買一送一外，還有多重好康等著大家一起同樂。事實上不只線上活動，近幾年星巴克也有越來越多新的限定服務、特色門市，甚至在家也能透過膠囊咖啡，享受香醇的星巴克風味。

就讓編輯帶領大家來細數，今年新開了哪些必去門市和全台的特色門市吧

2019 必去門市

1. 新竹新豐門市

今年年初剛開幕，位於新竹舊鐵道旁的新豐門市絕對可以名列必朝聖的景點之一！改建自擁有百年歷史的老火車站，巧妙地利用舊有空間，將車站大廳設計成內用座位區，讓造訪的遊客可以一邊享用咖啡，一邊近距離看著火車疾行而過，感受新豐火車站的歷史軌跡，可說是前所未有的體驗呀！

2. 台南小北門市

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同樣是在今年二月才開幕的台南小北門市，以巨型三角形為主體設計，搭載多個幾何組合而成，吸睛的歐式時尚外觀，在開幕短短三個月就成為台南的新打卡地標！同時門市也提供限定販售的「氮氣冷粹咖啡」，採用特殊的加工方式，將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，使得口感更滑順甘甜。

全台特色門市

1. 花蓮洄瀾門市

若要論建築特色，那麼自然不能不提花蓮洄瀾門市，純白貨櫃建築與花東特色的原住民圖騰交織，特殊的造型加上繽紛的色彩，就這樣橫豎在台 11 線與來往市區的主要道路上，讓人想不注意都難。且設有快速車道的服務，讓就算只是路過的民眾，也能來上一杯咖啡。

2. 台北天玉門市

位於台北天母的天玉門市，綠蔭環伺，擁有著最美的露天庭園咖啡座，讓人有種置身在歐洲古堡的優雅神秘氣息，兩層樓獨棟的建築，室內採光舒適明亮，不論是和家人一同品味咖啡，還是和姊妹來上一場愜意的下午茶，都別有一番風味！

3. 媽祖門市

沒想到吧，原來馬祖也有星巴克，而且風景還超美！總面積46坪的超大坪數，十分地顯眼，這裡距離北竿福澳港不遠，因此可以欣賞到整個港口和濱海大道的迷人景色，不論是白天還是夕陽餘暉之際，都因著建築的米白而反射出不一樣的氛圍，非常值得一去。

編輯悄悄話：這裡的冬天還有開放暖氣，是不是超級酷！

4. 南投清境門市

既然介紹了全台最北門市，那也來說個「全台最高門市」吧，清境門市位高海拔 1743 公尺，是距離星星最近的門市！居高臨下，坐擁壯麗的山嵐，時而被雲霧繚繞，倘若運氣好碰到下雪，就能喝著熱呼呼的咖啡賞雪，完全是人生必須體驗過一次的享受阿！

編輯悄悄話：南投清境門市不僅是全台最高，同時也是世界第一高唷！

打著打著，真的好想立刻去附近的星巴克買一杯咖啡呀！

好喝的咖啡加上美景繚繞，真的讓人很傾心，有機會造訪這些地區，不妨也把這些別具風味的星巴克門市排進你的旅遊清單中唷。

文／女子學 圖／星巴克咖啡同好會Starbucks Coffee、星巴克咖啡星聞

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