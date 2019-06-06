《冰與火之歌》和《史瑞克》角色搞笑撞臉！網驚：根本同一部戲

《冰與火之歌：權力遊戲》第 8 季已播畢，雖然結局未能獲得觀眾的支持，卻依然是全球最火爆的話題。近日 Twitter 上紛紛有網友發現，整部《冰與火之歌》與動畫電影《史瑞克》有許多相似之處！對比整理一下後發現，角色、服裝、劇情⋯⋯ 諸多巧合真的太幽默了！

1. 艾莉亞 vs 鞋貓劍客



其實艾莉亞史塔克的「縫衣針」，原是歐洲歷史上的決鬥劍和刺客劍啦！這也解釋為什麼她的決鬥武器和動作都和《史瑞克》裡的鞋貓劍客一模一樣！

2. 「獵狗」與「史瑞克」誰穿的比較好看呢？



《冰與火之歌》的造型師可能真的參考了《史瑞克》的戲服設計⋯⋯

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3. 詹姆蘭尼斯特 vs 白馬王子



飄逸的金髮、 帥氣的盔甲，詹姆蘭尼斯特在《冰與火之歌》第一季的造型根本就是「白馬王子」啊！

4. 在《史瑞克》裡的瑟曦與詹姆





5. 如果「珊莎」是「費歐娜公主」，那⋯⋯





6. 「小惡魔」就是這個愛喝酒的「法克大人」！



當然啦，「小惡魔」對「珊莎」是真的好，這個法克大人就很法克了。

7. 提利爾奶奶其實是「神仙教母」



其實當初「老玫瑰」出場時，就有不少人說她就像是童話裡的神仙教母了，她對「小玫瑰」瑪格麗的慈愛更印證了這一點。

8. 壞人都必須蒙著臉、露出可怕的雙瞳





9. 「波德瑞克」根本是史瑞克變成人的模樣啊！



不只圓圓的外型有點相似，侍從「波德瑞克」傻乎乎卻勇敢的個性，根本就是史瑞克本人！

10. 奇幻故事怎麼可以少了噴火龍！



但人家《史瑞克》裡的龍都生下一堆寶寶了⋯⋯

11. 費歐娜父親的真實身份⋯⋯



這更印證了《冰與火之歌》其實參考了《史瑞克》一說，因為瓊恩雪諾父親的真實身份，也是到了最後才公諸於世的呀！

把薑餅人與布蘭史塔克作比較就有點邪惡了⋯⋯ 不過，兩人最後都是皇城裡最強大的角色呢！（還記得薑餅人變巨人的劇情嗎？）

12. 瘸了腿的薑餅人⋯⋯



雖然這所有的比較都是網友在胡鬧，但瞬間讓《冰與火之歌》這部血腥、悲傷的故事，輕鬆、有趣了許多！

文／柯夢波丹 圖／《史瑞克》《冰與火之歌：權力遊戲》

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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