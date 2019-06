小兄弟遭親生母殺害　「離奇隔12分死亡」查不出死因…警不准辦葬禮

▲布雷克(左)和特里斯坦(中)與母親莎拉(右)。(圖/翻攝自Tristan Barrass、Blake Barrass臉書下同)

國際中心/綜合報導

英國南約克郡謝菲爾德(Sheffield)5月底傳出一起命案,年僅13歲的特里斯坦(Tristan)14歲的布雷克(Blake)兄弟搶救無效,相隔12分鐘先後死亡。他們的母親莎拉(Sarah Barrass)和舅舅布蘭登(Brandon Machin)隨後立刻遭到逮捕,並且依謀殺罪被起訴。根據《每日星報》報導,莎拉出席聽證會時不斷啜泣、哭喊,身上還揹負著另外3條針對兒童的殺人未遂指控。

▲莎拉的弟弟布蘭登也依謀殺罪被起訴。

根據《太陽報》報導,警方5月24日早上接獲這起發生在民宅內的「意外」通報,並將兄弟倆緊急送往當地兒童醫院,雖然至今仍未公開說明調查結果,但已經確認只有一個案發現場,且非槍殺事件。法醫多理斯(Christopher Dorries)提到,依他的身分目前仍無法公開驗屍結果,也未能趕得及將大體歸還、舉辦喪禮,只能向受害者家屬致上慰問之意。

